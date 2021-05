Presentatie boek over WO2-luchtoorlog in de regio

DORDRECHT/ALBLASSERWAARD • In klein comité is op dinsdag 4 mei het eerste deel van het oorlogsboek ‘Kroniek van de luchtoorlog boven de Alblasserwaard en Eiland van Dordrecht’ uitgereikt aan het Museum 40-45 te Dordrecht.

Dit gebeurde op begraafplaats Essenhof te Dordrecht waar veel Nederlandse militairen en geallieerde vliegers liggen begraven. Auteur Pieter van Wijngaarden uit Papendrecht heeft intussen meer dan duizend pagina’s volgeschreven over de luchtoorlog en dit zal resulteren in vier of vijf delen oorlogsgeschiedenis.

In de meidagen van 1940 is er hard gestreden in de regio, hierbij denkend aan de parachutisten op het Eiland van Dordrecht en de bombardementen op Alblasserdam en Bleskensgraaf. Alles wordt in de boeken zeer gedetailleerd weergegeven en alle slachtoffers, zowel militairen als burgers, worden genoemd.

Na die woelige meidagen werd het niet rustig en het strijdtoneel verplaatste zich naar het luchtruim. Dagelijks kwamen er tientallen bommenwerpers en jagers over, soms duizend tegelijk. In het boek van Van Wijngaarden staan ze allemaal beschreven. Zelfs het overvliegen van het bekende Amerikaanse Vliegend Fort ‘Memphis Belle’ wordt vernoemd.

Maar niet alleen de vliegtuigen die overkwamen worden besproken, maar ook de parachutisten, crashes, wapendroppings, geheim agenten, ballonnen, folders, theezakjes en sigaretten komen aan het bod. Veel zaken die in het verleden al zijn belicht zijn herzien en verbeterd. Zo is nu pas vast komen staan welke Fokker G-1 van de Nederlandse MIlitaire Luchtvaart op 13 mei 1940 in Nieuw-Lekkerland verongelukte.

Om het boek samen te stellen zijn veel archieven bezocht in binnen- en buitenland, tot aan Washington toe. Veel informatie werd verkregen van het voormalig verzet, met name van de Albrecht Groep. Dit maakt de boeken zeer gedetailleerd en vormen daarmee een uniek stuk geschiedenis uit de periode 1940-1945.

Het boek bestellen kan door een email te sturen naar elviravanwijngaarden@gmail.com.