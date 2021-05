Vijftien Molenlanders ronden Cursus Politiek Actief af

MOLENLANDEN • Vorige week vonden de slotbijeenkomsten plaats van de cursus Politiek Actief Molenlanden 2021.

Vijftien enthousiaste cursisten rondden deze cursus uiteindelijk af. Zij krijgen een certificaat als bewijs van deelname.

Dinsdag 20 april volgden zij gezamenlijk in een aparte digitale sessie de raadsvergadering van Molenlanden. De woensdag daarna bespraken zij deze vergadering met elkaar. Aansluitend was er een politieke markt.

Diverse onderdelen kwamen tijdens de cursus aan bod. Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Wat doet een gemeente? Wat is de rol van een raadslid? Op deze en nog veel meer vragen kregen deelnemers aan de cursus antwoord en konden ze heel even proeven aan hoe het is om in de schoenen van een raadslid te staan. Daarnaast ontmoetten de deelnemers een aantal raadsleden uit de gemeente.

De gemeente Molenlanden overweegt om volgend najaar (na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022) de cursus weer aan haar inwoners aan te bieden.

Op bijgaande foto overhandigt de burgemeester digitaal het certificaat aan de deelnemers.