Herdenkingsvlucht 4 mei ‘met pijn in het hart’ afgelast

REGIO • De traditionele herdenkingsvlucht op dinsdagavond 4 mei door piloten van Vliegend Museum Seppe is ‘met pijn in ons hart’ afgelast, meldt het museum op haar website.

Er zou onder meer een herdenkingsvlucht worden uitgevoerd in de lijn Papendrecht - Oud-Alblas - Ameide - Hei- en Boeicop.

‘De verwachte weersomstandigheden zijn van dien aard dat een veilige vluchtuitvoering met dit soort typen historische vliegtuigen helaas niet mogelijk is. Ook aan het begin van de avond worden nog winduitschieters verwacht van meer dan 70 km per uur en is er een reële kans op buien’.

Met de herdenkingsvlucht wordt een eerbetoon gebracht aan piloten en bemanningsleden die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen.