Alle horeca- en winkelpanden op website UIT in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Voormalig CentrumManager van Vianen, Hans van Kooten, lanceert op eigen initiatief een nieuwe website voor horeca- en MKB-ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Vijfheerenlanden.

Van Kooten vroeg zich af wat kunnen we doen voor al die ondernemers die het heel erg moeilijk hebben gehad het afgelopen jaar. Of voor degene waarbij het water nog steeds tot aan de lippen staat. Hoe gaan we ervoor zorgen dat consumenten binnen de eigen gemeente inkopen doen nu de regels iets zijn versoepeld.

Alles vindbaar

Om te beginnen moet het de consument makkelijk worden gemaakt. Dus als we willen dat zij binnen Vijfheerenlanden inkopen doen is het wel zo handig te weten wat onze ondernemende gemeente allemaal te bieden heeft. Daarom heeft hij één verzamelwebsite gelanceerd met alle horeca- en MKB-ondernemingen ‘Uit in Vijfheerenlanden’. Dat is niet alles, ook andere activiteiten naast uit winkelen, uit eten- en drinken, vind je op de site zoals uit wandelen, recreëren, logeren, stappen (als het weer mag) en overige zaken. Daarnaast is hij in contact met partners om het project verder te ontwikkelen.

Voorbereiding

Veel gegevens zijn achterhaald via internet en er zijn bezoeken gebracht aan alle steden, dorpen en kernen, om te checken of alles in beeld was. Die verzamelde gegevens moeten dan nog verwerkt worden voor de site. Een enorme en tijdrovende klus en ondanks alle voorbereiding zullen er vast nog een aantal zaken aan ons zicht zijn ontglipt. De door ons gemiste ondernemers kunnen zich alsnog via de site aanmelden voor een gratis vermelding.

Gratis vermelding

Waarom een gratis vermelding voor alle horeca- en MKB-ondernemers uit Vijfheerenlanden? Ondernemers moesten voor een lange periode hun deuren (deels) gesloten houden. Grote acties en evenementen voor consumenten konden niet worden georganiseerd. Omzet was er niet of nauwelijks terwijl de kosten doorliepen. De vraag rees bij hem hoe kunnen we de ondernemers ondersteunen en hoe krijgen- en behouden we bezoekers in de winkels van Vijfheerenlanden als de regels versoepelen? En hoe makkelijk zijn ondernemers in Vijfheerenlanden eigenlijk vindbaar? Hier en daar is dat wel per plaats geregeld maar niet als één ondernemersgemeente. Daarom heeft hij de afgelopen maanden gebruikt om een website te vullen met horeca-, MKB-ondernemers en andere nuttige informatie bestemd voor eigen inwoners en bezoekers aan de gemeente.”

Eenvoudig vindbaar

De website is opgedeeld in rubrieken, in die rubrieken tref je ondernemers en activiteiten op alfabetische plaatsnaam volgorde. Hierin staan gegevens en activiteiten vermeld en een link naar de website of social mediapagina van de betreffende ondernemer, stichting of organisator. Iedereen blijft hierdoor zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de eigen site of social media-omgeving. Het gaat om het gemak dat je alle info op één overkoepelend platform vindt en daar vandaan eenvoudig kunt doorlinken naar de juiste ondernemer of activiteit.

Eén compleet beeld

Hij hoopt met dit initiatief ondernemers en organisatoren een hart onder de riem te steken. Een overzicht waarin ondernemend Vijfheerenlanden in de spotlights staat en op alle fronten de aandacht krijgt die het nodig heeft. Eén compleet beeld als extra stimulans voor inwoners vooral inkopen te doen binnen de eigen gemeentegrens.

Meer informatie: www.uitinvijfheerenlanden.nl.