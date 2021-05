Mourik en Van Spijker Infrabouw versterken positie door samenwerking

GROOT-AMMERS • Technisch dienstverlener Mourik versterkt haar infradivisie met een participatie van 50% in Van Spijker Infrabouw uit Meppel.

Alfred van Spijker blijft Algemeen directeur en 50% aandeelhouder. Van Spijker Infrabouw past als familiebedrijf met een historie van 40 jaar, € 30 miljoen omzet, 65 medewerkers en een duidelijke visie op klimaatneutraal werken perfect bij de langetermijnstrategie van Mourik.

“Van Spijker heeft net als wij een voorliefde voor innovatie om slimmer en schoner projecten uit te voeren”, stelt Kees Jan Mourik, CEO van Mourik. “Met de huidige stikstofproblematiek in de infrasector is het niet belangrijk hoe groot je bent, maar hoe slim je samen bent. Daar hebben wij elkaar in gevonden.”

Van Spijker Infrabouw heeft recent nog mooie projecten gedaan zoals de renovatie van station Velperpoort in opdracht van ProRail. Daarnaast was het plaatsen van een 51 meter lang en 17 meter breed viaduct over de N34 bij Emmen-West een waar huzarenstukje.

Alfred van Spijker vertelt vol trots: “Mourik is een gezond en innovatief familiebedrijf. Onze culturen passen goed bij elkaar. Samen staan we sterker om slimme oplossingen te bedenken om ondanks de stikstofuitdaging mooie projecten in de wacht te slepen.”

Mourik en Van Spijker: “Vanwege de stikstofproblematiek worden veel infraprojecten uitgesteld. Er zitten veel opdrachten in de pijplijn voor onderhoud in de Nederlandse infrastructuur. Samen zetten wij in op stikstofvrij bouwmaterieel. Door de samenwerking te zoeken, staan we als één bedrijf sterker bij het binnenhalen van opdrachten. De bouw moet door, de nood is hoog.”

Mourik behoort bij de grotere zelfstandige familiebedrijven van Nederland. Een B2B-dienstverlener op het gebied van infrastructuur, industriële diensten, utiliteitsbouw en catalyst handling.

Bijna 100 jaar na haar oprichting is Mourik een bedrijf met een omzet van 476 miljoen euro en wereldwijd 2200 medewerkers. Mourik biedt klanten in de publieke en private sector een multidisciplinair pakket als totaaloplossing.

Het bedrijf, met hoofdkantoor in Groot-Ammers, wordt geleid door CEO Kees Jan Mourik.