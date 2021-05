Juf Lisanne en meester Blok trouwen in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Vrijdag 30 april is juf Lisanne getrouwd met meester Blok. Juf Lisanne geeft les aan groep 4 op CBS Rehoboth in Groot-Ammers. Meester Blok geeft les aan groep 7a/8b op de School met de Bijbel in Bleskensgraaf.

Beide groepen stonden het bruidspaar met bogen op te wachten bij de Hervormde kerk in Bleskensgraaf en mochten het bruidspaar toezingen tijdens de kerkdienst. Door middel van een drive thru konden de kinderen hun meester en juf feliciteren.