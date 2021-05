Blij verrast met een kok aan huis

Voor mijn vader zijn 50e verjaardag hebben we een kok thuis laten komen om een heerlijk diner te koken. Via een collega was ik in contact gekomen met Klaas Culinair die chef aan huis is. Klaas is specialist in het koken op locatie en in te huren voor familiefeesten, bruiloften, bedrijfsfeesten of een gezellig etentje met de buren. Na een kort telefonisch contact was het concept ons duidelijk, we hoefden zelf niets te doen. Alleen onze keuken beschikbaar stellen en zorgen voor tafels en stoelen. Verder wilde Klaas graag weten wat we niet lusten of niet mogen eten wegens een dieet.

Aangezien het diner ter gelegenheid was van mijn vader zijn 50e verjaardag wilde Klaas ook graag een favoriet gerecht van mijn vader weten. Op basis van die informatie hebben wij ons als gezin laten verrassen met een heerlijk diner met bijpassende wijnen.

Restaurant gevoel in eigen woonkamer

Naast een overweldigend diner wat standaard wordt gestart met nootjes, olijven en een amuse zorgt Klaas ook voor een gezellig gedekte tafel. Eigenlijk wordt het restaurant gevoel naar je woonkamer gehaald. Alleen met het verschil dat je nu zelf kunt bepalen welke muziek je draait en hoe fel het licht staat.

Bij aankomst van Klaas blijkt het concept minder eenvoudig dan gedacht. Ontzettend wat komen er veel spullen uit het busje. Bestek, glazen, servies, bloemen, kandelaars, servetten, tafellinnen, pannen, doeken en heel veel ingrediënten. Het is duidelijk dat Klaas dit kunstje vaker heeft gedaan. Bij aankomst weet hij vrij eenvoudig de keuken te herinrichten zodat het eenvoudig werken is. Kristel zijn partner dekt alvast de tafel. Zij is naast Klaas zijn spar partner onze gastvrouw van de avond. Later op de avond blijkt dat ze ook voor het proeven van nieuwe gerechten eenvoudig is te porren.

In totaal waren we met 12 personen. Allemaal makkelijke eters, uitzonderingen waren er niet.



Dit maakt het voor de chef een stuk eenvoudiger. De in Friesland geboren thuiskok rijdt met zijn Kristel door heel Nederland om diners te verzorgen. Vooral in de randstad zijn ze veel te vinden, hij wordt regelmatig geboekt als thuiskok in Rotterdam

Uitgebreid gangen diner aan huis

Na de amuses werden we blij verrast met een overheerlijk voorgerecht bestaande uit zelf gerookte zalm met daarbij Hollandse asperges. Als eerste tussengerecht volgende een soep van knolselderij met groene asperges en kruidenolie. Het warme tussengerecht had de chef gekozen voor ingrediënten van eigen bodem. Snoekbaars op een crème van wortel en venkel. Klaas koopt de snoekbaars bij zijn oude buurjongen die nog een van de weinige beroepsvisser (hoofdzakelijk paling) van Nederland is. Ook voor het hoofdgerecht bleef de geboren Fries zijn vaderland trouw, heerlijk varken van het Gaasterlands lekkerste varken werd geserveerd met een Calvados saus. Als dessert kwam er een overheerlijke panna cotta op tafel, met hierbij rood fruit.

Alle gerechten werden aan tafel toegelicht door Kristel. De fantastische combinatie met de geselecteerde wijnen maakte de avond compleet. We kunnen deze chef echt aanbevelen als u een unieke gelegenheid in besloten kring wilt vieren.