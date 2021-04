Voorbereidingen Botenbeurs Gorinchem van start

GORINCHEM • Inschrijven voor de Gorcumse Botenbeurs is weer mogelijk. Het evenement in de Lingehaven is voor watersportliefhebbers een begrip aan het einde van het recreatieve vaarseizoen.

Op de laatste vrijdag en zaterdag van september kunnen zij zich laten verwonderen door zowel boten als bootaccessoires in de binnenstad.

Vorig jaar werd het evenement afgelast vanwege corona. De vooruitzichten voor dit jaar zijn dermate gunstig dat de organisatie de voorbereidingen voor de beurs zijn gestart zoals ze ieder jaar doen.

Dit betekent dat zowel bedrijven als particulieren weer kunnen inschrijven met een boot of voor een kraam. Particulieren met een boot profiteren bij aanmelding van een advertentiepakket bij YachtFocus. Bedrijven ontvangen tot 1 juli 25% korting op hun inschrijving. Voor meer informatie of aanmelding: www.lingehavengorinchem.nl/botenbeurs-gorinchem.