Rick haalt geld op voor goed doelen met snoepkraam in Oud-Alblas

• Rick Stuij op Koningsdag bij zijn snoepkraam in Oud-Alblas.

OUD-ALBLAS • De negenjarige Rick Stuij uit Oud-Alblas runt sinds februari een snoepkraampje. Vanuit huis verkoopt ie aan familie, kennissen en dorpsgenoten diverse soorten snoep. De opbrengst is niet voor zichzelf, maar voor het goede doel.

De eerste twee maanden heeft hij al 250 euro opgehaald voor stichting Lach voor een Dag. Deze stichting hoort bij van Hoorne Events. Zij organiseren wensdagen voor ernstig zieke kinderen. Zodra corona het toe laat, mag Rick de cheque persoonlijk overhandigen.

Sinds drie weken is de actie voor Alpe d’Huzes. Ricks vader zou vorig jaar hieraan meedoen, maar helaas is zowel de editie van vorig jaar als dit jaar verzet. Omdat Rick hoopt dat de rit in 2022 wel door kan gaan, spaart-ie verder voor dit mooie doel.