Nieuw boek over de Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog

REGIO • Over het wel en wee in de Biesbosch tijdens de Tweede Wereldoorlog is vreemd genoeg nog niet zoveel aan het papier toevertrouwd. In het nieuwe boek ‘De Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog’ proberen samenstellers Leen Fijnekam en Alfons van Bokhorst, beiden bekend uit het Biesboschcircuit, dat goed te maken.

Als waterland is Nederland door grote rivieren in stukken verdeeld. Door de invloed van deze rivieren en de grillen van de zee en het weer is in de loop van eeuwen de Biesbosch ontstaan. Een uniek zoetwatergetijdengebied met riet en wilgenbossen en een wirwar van kreken en killen.

Tussen enkele van die grote rivieren ligt de Biesbosch, toen een nagenoeg ondoordringbaar gebied, waarin alleen enkele ingewijden de weg wisten. De Duitsers durfden er niet te komen. Daarom bleef te Biesbosch tijdens de tweede wereldoorlog het enige stukje onbezet Nederland. Hierdoor was het gebied ook uitermate geschikt om onderduikers in onder te brengen en als speerpunt voor het verzet. Na de bevrijding van het zuiden van ons land, in november 1944, werd de Biesbosch ook nog eens de frontlinie.

Belangrijk waren toen de zogenaamde crossings, het doorkruisen van de Biesbosch met kleine bootjes of kano’s om personen, strategische gegevens, wapens en medicijnen over te brengen van bezet naar bevrijd gebied en omgekeerd.

Het boek ‘De Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog’ bevat verhalen en foto’s van gebeurtenissen die in de oorlogsjaren in de Biesbosch hebben plaatsgevonden. Over schepen die er verborgen lagen, geheime zenders, Duitsers die werden overmeesterd en gevangengezet, onderduikers die er een schuilplaats vonden, vliegtuigen die er verongelukt zijn en over de levensgevaarlijke ‘crossings’ die er werden uitgevoerd.

Een beeld van een gebied in oorlogstijd waar gewone burgers helden, avonturiers, maar soms ook slachtoffers werden.

Het boek is gebonden in hardcover heeft een formaat van 170 x 240 mm, is gedrukt in full colour, telt 120 pagina’s en 75 foto’s. De Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog kost € 17,50 en is gemakkelijk te bestellen via: www.biesboschboek.nl.