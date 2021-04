Eerste digitale Alzheimer Trefpunt in Molenlanden

MOLENLANDEN • Op woensdag 21 april werd het eerste digitale Alzheimer Trefpunt in de gemeente Molenlanden gehouden.

Door de huidige coronamaatregelen kan men helaas niet fysiek bij elkaar komen. Daarom heeft het Alzheimer Trefpunt in Graafzicht een digitale bijeenkomst georganiseerd. Arie Slob ging in gesprek met Klazina van den Herik over dementie en ondersteuning voor mantelzorgers.

Op woensdag 26 mei is de volgende bijeenkomst. Dan wordt besproken waarin de gemeente Molenlanden mantelzorgers voor mensen met dementie praktisch in kan ondersteunen en welke mogelijkheden er zijn binnen de gemeente Molenlanden. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Molenlanden. Via de volgende link kan men zich alvast aanmelden voor de volgende Webinar: https://alzheimer.amulet.nl/alzheimer-trefpunt-molenlanden/50-wat-kan-de-gemeente-molenlanden-betekenen-voor-mantelzorgers-dementie.