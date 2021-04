Beslissing over Randweg Groot- Ammers pas na de zomervakantie

GROOT-AMMERS • Een beslissing over de Randweg in Groot-Ammers wordt over de zomervakantie heen getild. Dat maakt het gemeentebestuur van Molenlanden bekend.

De gemeente heeft aan een adviesbureau opdracht gegeven voor het opstellen van een haalbaarheidsstudie voor een randweg. In de haalbaarheidsstudie zullen een of meerdere varianten voor een noordelijke en een zuidelijke randweg om de kern Groot-Ammers worden opgenomen. Deze varianten worden technisch uitgewerkt, onderzocht op een groot aantal onderwerpen en van een kostenraming worden voorzien.

Tezamen met het adviesbureau is één of meerdere keren gesproken met Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, waterschap Rivierenland en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De gemeente vindt het belangrijk dat de eindversie van de haalbaarheidsstudie ter beoordeling wordt voorgelegd aan bovengenoemde overheidsinstanties vóórdat de gemeenteraad er een besluit over neemt. De reactie van deze instanties zal aan de haalbaarheidsstudie worden toegevoegd.

“Helaas is vertraging opgetreden bij het verkrijgen van een reactie van Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland op ‘tussenproducten’ en is de oorspronkelijke planning niet langer haalbaar”, laat het gemeentebestuur weten in een raadsinformatiebrief. Wat met die ‘tussenproducten‘ bedoeld wordt, is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk zijn er meerdere varianten of tussenoplossingen die uitgewerkt worden.

De nieuwe planning gaat uit van een keuze die in september 2021 genomen kan worden door de gemeenteraad van Molenlanden.