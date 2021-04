PvdA Vijfheerenlanden wil ‘Utrechtse aanpak’ schulden

VIJFHEERENLANDEN • De PvdA-fractie in Vijfheerenlanden wil een Utrechtse aanpak voor mensen met problematische schulden.

De gemeente Utrecht gaat haar inwoners met problematische schulden helpen om sneller uit schuldtrajecten te komen. Vanaf juni gaat de gemeente schulden van deze inwoners bij verschillende schuldeisers afkopen.

De regeling geldt voor mensen die hun schulden zelf niet meer kunnen oplossen. “Dan spreek je over meerdere schuldeisers en hoge bedragen”, zegt de PvdA in een persbericht.

“Het gaat bijvoorbeeld om zzp’ers die door corona in de problemen zijn beland, mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt of met een echtscheiding te maken hebben gehad. De gemeente Utrecht trekt hier 125.000 euro voor uit. Geld dat zich waarschijnlijk ook terugverdient doordat allerlei kostbare procedures niet hoeven te worden ingezet.”

“Teveel mensen in onze gemeente hebben het financieel moeilijk”, zegt de PvdA-fractie in een persbericht. “De fractie zegt met veel belangstelling kennis genomen van het initiatief van de gemeente Utrecht. “Het is een mooie regeling voor mensen die hun schulden zelf niet meer kunnen oplossen.”

Raadsbreed

Fractievoorzitter Joop van Montfoort: “Vorig jaar hebben wij als raad al gesproken over de noodzaak om mensen in onze gemeente te kunnen ondersteunen. Toen is ook een dergelijk plan besproken. De voordelen van een dergelijke plan werd raadsbreed gedeeld. Als wij mensen eerder kunnen bijstaan, dan levert het volgens mij op termijn ook geld op. Dan is er een win-win situatie. Mensen komen eerder uit de schulden en kostbare procedures als huisuitzettingen en allerlei andere ellende wordt voorkomen.”

Joop vervolgt met passie: “Ik weet dat het aanvankelijk geld gaat kosten. Ik weet ook dat wij financieel gezien de wind tegen hebben vanwege de Niemansclaim. Maar het mag toch niet zo zijn dat de meest kwetsbare inwoners in onze gemeente hier nog meer de dupe van zijn! Het is een geruststellende gedachte dat er binnen de gemeenteraad veel overeenstemming is: Wij moeten de armoede aanpakken. Vandaar dat ik het college gevraagd heb of, ondanks onze huidige financiële situatie, het mogelijk is toch het initiatief van de gemeente Utrecht te volgen.”

Vorig jaar werd het Actieplan Armoede en Schulden gepresenteerd. Er zou een miljoen euro beschikbaar komen voor het oplossen van de grootste nood. Ook de schuldenproblematiek zou daarmee aangepakt kunnen worden.

Vooral SamenDoen en Maatje Vijfheerenlanden zorgen op dit moment voor de vrijwilligers om bij mensen met schulden de problemen op te lossen. Ze hadden vorig jaar nog zo’n 210 actieve ‘dossiers’ onder handen. Het plan was om dit uit te breiden naar 430 dossiers in 2025. De extra kosten (zo’n 100.000 euro per jaar) zouden worden betaald uit de Enecogelden.

Vanwege de Niemansclaim werd behandeling van het plan in december stilgelegd.