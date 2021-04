Maak een roadtrip langs de mooiste Nederlandse stadions!

Nederland is natuurlijk een echt voetballand. Volgens de KNVB binden normaal gesproken meer dan 1,2 miljoen Nederlanders de schoenen onder voor een voetbalwedstrijd of -training. Natuurlijk is dat de afgelopen tijd lastig geweest vanwege de pandemie, maar hopelijk gaat alles weer van een leien dakje na de zomer.

Ondertussen kun je in de zomer mooie voetbalstadions ontdekken. Dit kan bijvoorbeeld in Portugal, een auto huren Faro is dan zeker een aanrader. Zo kun je immers allerlei verschillende stadions bezoeken. Of je naar het buitenland kunt is daarentegen nog maar de vraag. Een auto huren via EasyTerra kan daarom ook gedaan worden om een roadtrip langs de onderstaande Nederlandse stadions te maken. Vergeet niet om onderweg langs amateurvelden te rijden!

Euroborg

Als je aankomt in Groningen bij de Euroborg dan denk je naar alle waarschijnlijkheid: waarom staat dit in een artikel met de mooiste voetbalstadions van ons land? Ja, aan de buitenkant is de Euroborg inderdaad niet al te mooi. De binnenkant, dat is juist echt het hoogtepunt van het Hitachi Capital Mobility Stadion, zoals het huis van FC Groningen ondertussen heet vanwege een sponsor. Je moet dus hopen dat je mee kunt doen aan een rondleiding door de Euroborg. Vanbinnen is het namelijk prachtig afgewerkt, terwijl dit ook nog eens volledig in de clubkeuren van de club van Arjen Robben gedaan is. Een ander pluspunt van de Euroborg is dat je zo goed als op het veld zit, de afstand tot het gras is echt minder dan vijf meter.

De Vijverberg

De Vijverberg is bij lange na niet het grootste stadion van Nederland, er kunnen immers maar ruim 12 duizend supporters in. Desondanks verdient het alsnog een plekje in dit artikel. Dit komt vooral doordat het thuishonk van De Graafschap veel overeenkomsten vertoont met die kleine, sfeervolle stadions in Engeland waar voetballiefhebbers zo van houden. De zogenoemde vinckers gaan immers maar al te graag naar het Britse eiland vanwege de mooie stadions en sfeer. Toch is dit helemaal niet echt nodig, hiervoor kun je namelijk ook gewoon terecht bij De Vijverberg tijdens een wedstrijd van De Graafschap. De club is overigens beter met het uitbreiden en moderniseren van het stadion.

De Kuip

Het is nog maar de vraag hoe lang we nog kunnen genieten van De Kuip aangezien Feyenoord nog altijd bezig is met de bouw van een nieuw stadion. Toch hoort Stadion Feijenoord, zoals het gebouw officieel heet, zeker terecht bij de mooiste stadions van ons land. Sterker nog, De Kuip wordt door veel mensen gezien als hét mooiste stadion van Nederland. Dit is al helemaal het geval als Feyenoord speelt. Bij een doelpunt van de thuisclub staat De Kuip soms letterlijk te trillen op zijn grondvesten, wat vooral zo is tijdens een spannende wedstrijd in Europa. Toch is de sfeer eigenlijk altijd fantastisch in Stadion Feijenoord, wat ook zeker komt doordat de supporters dicht op het veld staan en de akoestiek goed is.

Het Kasteel

Niet iedereen vindt De Kuip het mooiste stadion van Nederland. Er zijn zelfs mensen die het niet eens het mooiste stadion van Rotterdam vinden. Het Kasteel, veel mensen vinden dat nog mooier. Dit is natuurlijk het stadion van Sparta Rotterdam, die andere club in rood-witte tenues uit Rotterdam. Het Kasteel ziet er heerlijk nostalgisch uit, wat natuurlijk met name komt door de hoofdingang. Hierop staan de twee kenmerkende torentjes die ook direct duidelijk maken waarom het stadion Het Kasteel genoemd wordt. Van de buitenkant is dit stadion dus al mooi, maar de supporters zorgen ervoor dat het van binnen ook een feest is voor de voetballiefhebber. Sfeer weten de fans van Sparta namelijk wel te maken.