Kabinet VVD/D66/CDA/CU vaakst genoemd in burgerpanel TipVijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Een kabinet van VVD/D66/CDA/CU kan binnen het burgerpanel TipVijfheerenlanden op het meeste draagvlak rekenen. Toch wordt een voortzetting van de vorige coalitie door ‘slechts’ achttien procent van de 391 respondenten genoemd. Alle andere opties hebben minder steun. Een kabinet van D66/PvdA/GroenLinks/SP/PartijvoordeDieren komt met dertien procent als nummer 2 uit de bus.

De uitgelekte informatie uit de eerste verkenningsronde heeft voor de meeste respondenten geen invloed op hun voorkeur. Voor 66% heeft het hun keuze niet beïnvloed. Voor 16% ‘zeker wel’ en voor 15% ‘een beetje.

Met of zonder Rutte?

De enquête van TipVijfheerenlanden leverde zoals gebruikelijk veel reacties op. Over de positie van Mark Rutte wordt verschillende geoordeeld. Een overzicht:

- De grootste partijen die samen aan een meerderheid komen, moeten de coalitie gaan vormen. Dit zal (volgens mij) recht doen aan de verkiezingsuitslag. Of dit werkbaar is, is aan de deelnemende partijen.

- Wat mij betreft is een coalitie met VVD pas geloofwaardig zonder Rutte.

- Ik snap sowieso niet hoe met de constante onvrede over de zittende partijen, diezelfde partijen weer als winnaars uit de bus komen. Ik snap niet dat iedereen over Rutte valt en het vervolgens langs hem én iedereen afglijdt en we weer doorgaan...

- Een premier die al heel lang geen goed geheugen heeft, kan ons land zeker niet leiden. De vanzelfsprekendheid waarmee hij met zijn macht omgaat, is hiervan het bewijs. Hij mist duidelijk alle gevoel voor realiteit . Gelukkig zijn er nieuwe leiders aangetreden met een heldere blik op de samenleving.

Trieste vertoning

- Praktisch gezien denk ik dat er door o.a. de hoeveelheid kleine partijtjes en de verschillen in grootte gewoon niet superveel realistische keuzes zijn, zeker niet zonder VVD. Uiteindelijk zal het er wel op neer komen dat alles hetzelfde blijft.

- Wat een trieste vertoning! Hopelijk kunnen we dit snel achter ons laten. Hopelijk leert de Tweede Kamer ook een beetje meer hoe de hazen lopen. En kunnen we stoppen met polariseren en weer gaan bouwen aan vertrouwen. Heel goed dat de premier zijn fouten heeft toegegeven.

