Wethouders over communicatie Energie Strategie: ‘Er hadden zaken beter gekund’

ALBLASSERWAARD • De communicatie over de plannen rond onder de plaatsing van windmolens in Gorinchem had beter gekund, stellen wethouders Eelke Kraaijeveld van Gorinchem en Teunis Jacob Slob van Molenlanden. “Maar we staan pas aan het begin van het participatietraject om inwoners mee te nemen.”

Zij gaven dinsdagmiddag voorafgaand aan de raadsvergaderingen over de Regionale Energie Strategie Alblasserwaard in beide gemeenten een toelichting en gingen in op vragen.

Beter

Het feit dat lang niet alle ondernemers op bedrijventerrein Avelingen, waar volgens de RES een aantal windturbines zouden kunnen komen te staan, ontkenden ze niet. “Ja, er hadden zaken beter gekund”, gaf Kraaijeveld toe.

“We hebben wél met meerdere grotere bedrijven overleg gehad en we hebben alle ondernemers via een brief gewezen op het webinar over dit onderwerp, in januari. Onderdeel van het participatietraject is het steeds beter wereldkundig maken van de plannen.”

En Slob: “Het delen van de boodschap is cruciaal voor zulke activiteiten in het publiek domein. Gelukkig is het nog niet zover dat het te laat is. Er liggen nog volop kansen om er met elkaar uit te komen.”

Vastliggen

Om vervolgens wel aan te geven dat de zoekgebieden voor de windmolens - bedrijventerrein Avelingen en het naastgelegen natuurgebied en de locatie A15 Oost - wel vastliggen.

“Als de raden groen licht geven, gaat de RES naar de provincie. We hebben ervoor gekozen om eerst zelf zoekgebieden aan te wijzen, voordat we die stap zetten. Het is nu afwachten wat Provinciale Staten van deze locaties vindt.”

“Wel hebben we bij de keuze grondig meegewogen wat voor de provinciale overheid belangrijk is. Zo liggen beide plekken net buiten het Groene Hart. Na de goedkeuring van Provinciale Staten gaan we verder met de invulling. Elke twee jaar is er een herijking, kijken we waar we op dat moment staan, onderzoeken we of er nieuwe mogelijkheden zijn en passen we het proces zo nodig aan. Daarna zetten we de volgende stappen.”

Zonnepanelen

Voor de gemeente Molenlanden is er de uitdaging om duizenden zonnepanelen op daken te plaatsen en toe te werken naar zo’n driehonderd kleine windmolens langs de lintbebouwing, zoals er nu al een slordige twintig staan.

Dat zou betekenen dat er voor 2030, als de uitgangspunten van de RES gehaald moeten zijn, zo’n 25, dertig per jaar geplaatst moeten worden. Of melkveehouders een duwtje daarvoor in de rug nodig hebben?

Wethouder Teunis Jacob Slob liet weten vertrouwen te hebben in het huidige tempo. “Het lijkt nu erg de vraag of het wel nodig is dat we ze als gemeente verleiden om ze te plaatsen.”

Subsidiepot

Ook een stimulerende maatregel als een gemeentelijke subsidiepot voor bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen zit nu nog niet in de planning. “Waar je wel aan zou kunnen denken is het ondersteunen van pilot projecten om innovaties om groene stroom op te wekken of juist energie te besparen. Door die mogelijk te maken kun je zulke vernieuwingen daarna uit laten rollen, om zo een bijdrage te leveren aan de doelen die we in de RES gesteld hebben.”