GGD Zuid-Holland Zuid start op 26 april met vaccineren in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Op maandag 26 april start de GGD Zuid-Holland Zuid met vaccineren tegen het coronavirus in sporthal De Reiger aan de De Boomgaard 3 in Groot-Ammers.

Op deze locatie kunnen in totaal vier prikstraten in gebruik worden genomen. Bij de start op 26 april begint de GGD met het vaccineren van het Pfizervaccin. Mogelijk wordt in Groot-Ammers op een later moment ook gevaccineerd met andere vaccins.

De opening van de vaccinatielocatie in Groot-Ammers stond in eerste instantie gepland op 19 april. Vanuit logistiek oogpunt is er voor gekozen de opening een week te verplaatsen. Bij de start van een nieuwe locatie is het belangrijk om voldoende vaccin te hebben. Dit was niet te garanderen voor de start op 19 april.

Iedereen die in aanmerking komt voor de vaccinatie krijgt een brief thuisgestuurd met daarin een telefoonnummer en verwijzing naar een website om een afspraak te maken. Het maken van een afspraak kan alleen als hiervoor een brief is ontvangen.

Voor algemene vragen kan contact worden opgenomen met het landelijk callcenter op 0800-1351. Voor specifieke vragen aan de GGD Zuid-Holland Zuid kan gebeld worden met 078-7708580. Beide nummers zijn zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur.