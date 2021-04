Anders leren denken door een coach opleiding te volgen?

Negatieve of niet helpende gedachten… Wie heeft er niet wel eens last van? Op het moment dat je je gaat verdiepen in de zelfhulp- en succeswereld, kom je al snel achter het principe van positief denken. Een super waardevolle techniek die jouw leven naar het volgende level kan brengen.

Maar, er zijn een aantal belangrijke nuances die gemaakt moeten worden als er wordt gekeken naar de kracht van positief denken. Daarom is het belangrijk om de switch te maken van ‘positief denken’ naar ‘behulpzaam denken’.

Super waardevol

Het idee achter positief denken is simpel en super waardevol. Naast de geluk stofjes die jij in jouw brein aanmaakt als jij positieve gedachtes hebt, valt er ook op spiritueler niveau naar te kijken. Veel mensen geloven dat als je actief positief denkt, je brein vibraties uit seint naar het universum en er dan vanzelf dingen gebeuren die horen bij die positieve gedachten. Je kunt er op die manier in zekere zin positief resultaat mee in je leven manifesteren door er aan te denken.

Er zijn veel stromingen, boeken en motiverende sprekers die dit aanhangen en mensen aanmoedigen om altijd zo positief mogelijk te denken. Neem geen genoegen met een eenvoudige gedachte, maar kies iets groots en affirmeer het totdat je het gelooft en het gaat zien in je leven.

Na het positieve denken affirmeren kom je in een zeer gemotiveerde staat terecht en heb je het gevoel dat je de wereld aankunt. Maar in hoeverre blijft dit hangen? Hoe onrealistischer de positieve gedachte is, hoe meer demotiverend het kan zijn als je er diep over na gaat denken. Hoe meer jij herhaalt dat je zo rijk en succesvol bent, hoe meer je realiseert dat is nog helemaal niet zo is. Het positieve bevestigt het negatieve. Wanneer positieve gedachten namelijk te ver van de realiteit afligt, werkt dit alleen maar averechts.

Dit heeft ermee te maken dat we het eerder eens zijn met de dingen die dichtbij onze eigen mening liggen en het minder eens zijn met dingen die ver van ons afliggen. Wanneer je dus vindt dat je dik en lelijk bent maar voor de spiegel zegt dat je een dunne knappe schoonheid bent, ligt het zo ver buiten je geloof systeem dat je er alleen sterker van overtuigd geraakt dat je een dikke lelijke trol bent. Elke medaille heeft namelijk een keerzijde, elk voordeel heeft zijn nadeel. Wanneer je erg bezig bent met het benadrukken van positieve gedachten, herken je dus ook elke keer de negatieve keerzijde ervan, zeker wanneer je die positieve gedachtes zelf niet gelooft.

Behulpzame gedachtes

Probeer daarom in plaats van positieve gedachtes naar behulpzame gedachtes te kijken. Stel dat het buiten regent… Je kunt daar positief over denken en tegen jezelf zeggen het niet regent en je lekker zonder jas naar buiten kunt! Vervolgens wordt je super positief nat geregend. Het is wel positief het is niet erg behulpzaam. Een behulpzame gedachte zou zijn: het regent buiten, maar ik laat mijn humeur er niet door beïnvloeden en geniet van het gezellige druppel op het dak. Op dat moment laat jij je “positieve affirmaties” draaien om gedrag in plaats van identiteit, zoals bij de neurologische niveaus in NLP wordt besproken.

Uiteindelijk gaat het er om dat jij weet hoe je met mindere gedachtes om kunt gaan. Misschien leer je er mee omgaan door er zelf mee aan de slag te gaan, doormiddel van een coach of ben je op het punt gekomen dat je anderen wilt helpen… Het maakt niet uit op welk punt jij in jouw reis bent, het gaat er om dat je een zo leuk mogelijk leven hebt en daar heb je voor een groot deel zelf invloed op. Wil je dit zelf leren kan het helpen om een coach opleiding te volgen. Je leert dan namelijk de patronen te doorbreken waarin je vastzit en hoe je anderen (en dus ook jezelf), kunt helpen om deze patronen te doorbreken.