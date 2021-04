Online ‘Verlicht event’ inclusief verdiepingstraject

REGIO • Na het succesvolle Valentijn event komt de organisatie van voormalige Bleskensgraafse Marije van den Berg met een nieuw initiatief. Op dinsdagavond 20 april vindt het tweede event plaats, waarna de deelnemers kunnen deelnemen aan een tweewekenlang verdiepingstraject. Het thema van het event is ‘Verlicht’.

Tijdens het Verlicht event is er een gevarieerd online programma met live muziek, webinars en tafelgesprekken. Diverse sprekers zullen hun expertise en ervaring delen rondom depressiviteit, de kracht van je denken en een leven in vrijheid en rust. Zo bijt de jonge zangeres Jocelynn van den Berg de spits af met het delen van haar verhaal rondom depressiviteit en helpt Tessa van Olst – tevens ook ervaringsdeskundige op het gebied van depressiviteit – je om grip te krijgen op je gedachten en emoties. Martin Koornstra deelt over leven in vrijheid en Mirjam van der Vegt gaat met Marije van den Berg in gesprek over een leven in rust. De deelneemsters kunnen de avond vanuit huis actief mee beleven, met de mogelijkheid om hun vragen direct ter tafel te brengen tijdens de Q&A.

‘Er zijn zoveel mensen die deze covid-19 periode als heel zwaar ervaren. Mensen die te kampen hebben met eenzaamheid, depressieve gevoelens en uitzichtloosheid. Bij velen lopen werk en privé inmiddels volledig door elkaar heen en is een gezonde balans ver te zoeken. Iets wat niet effect heeft op vele terreinen van het leven. Met dit event willen we mensen bemoedigen en een hart onder de riem steken. Mede door het verdiepingstraject en de give away kunnen mensen hier verder ook praktisch mee aan de slag.’, stelt Marije van den Berg, initiatiefneemster van het Verlicht event. Het is haar verlangen dat elke deelnemer zich even kan ophalen door de online ontmoeting, het inspirerende programma en de thuisgestuurde goodiebag.

Het event vindt plaats op dinsdagavond 20 april van 19.30 tot 21.30 uur en is toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen. Het event VERLICHT wordt georganiseerd vanuit een christelijke identiteit. De tickets kunnen gekocht worden op https://marijevdberg.nl/verlichtevent/. Tot en met 31 maart is er sprake van een early bird prijs van € 29,95. Na deze datum is de ticketprijs € 34,95. Dit bedrag is voor de productiekosten van het event, de sprekers en de verzending van de goodiebag. Op de website is ook meer informatie vinden over het online programma, het verdiepingstraject en de sprekers.