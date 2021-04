Raad Molenlanden wil liefst meer goedkope huizen op Klimaatdijk in Streefkerk, wethouder gaat met ontwikkelaar in gesprek

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden zou graag zien dat er meer goedkope woningen worden gebouwd op de Klimaatdijk bij de jachthaven in Streefkerk. Wethouder Johan Quik gaat hierover in gesprek met de projectontwikkelaar, maar zegt niet te kunnen tornen aan reeds gemaakte afspraken.

Als onderdeel van de centrumvernieuwing zullen op de Klimaatdijk -gefaseerd- maximaal 36 woningen worden gebouwd. Bij de nieuwe entree van Streefkerk wordt een verbinding gemaakt tussen rivier, jachthaven en dorp. 'Een mooi plan, een visitekaartje', vindt de gemeenteraad.

Bijsturen

Eensgezind waren de partijen ook in hun wens voor 40% goedkope bouw, zoals in de woonvisie is afgesproken. Complicerende factor is echter dat er met de ontwikkelaar al een zogeheten anterieure overeenkomst is gemaakt vóórdat de woonvisie werd vastgesteld. En de in deze overeenkomst gemaakte afspraken zullen moeten worden gerespecteerd.

De raad had hiervoor begrip, maar vroeg de wethouder wel of hier nog beweging in te krijgen is. "Kunnen we nog bijsturen?", was dan ook de vraag van Leo Timmer (ChristenUnie).

En Paul Verschoor (Progressief Molenlanden): "Onze intentie is vooral te bouwen voor eigen inwoners. De Klimaatdijk moet niet het gouden randje van Streefkerk worden."

In gesprek

"De zorg van alle partijen is me duidelijk", aldus wethouder Johan Quik in zijn beantwoording. Hij zegde toe voor eind april met de projectontwikkelaar in gesprek te gaan. "We moeten wel realistisch zijn, want dit plan is al een tijd onderweg. Maar misschien kan hij ons nog tegemoet komen."