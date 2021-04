College Vijfheerenlanden klaagt over Belastingdienst

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden ondersteunde de afgelopen maanden 55 gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Het college is echter allerminst tevreden over de Belastingdienst als opdrachtgever.

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.

De gemeente werd op 6 november door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Belastingdienst gevraagd om de gedupeerden te ondersteunen bij problemen met financiën, gezondheid, activering, gezin en wonen. Twee maanden later ontving de gemeente de contactgegevens.

Sociaal Team

Het Sociaal Team heeft sinds 9 februari met de meeste van deze gedupeerden contact opgenomen. “Dit leidt tot indrukwekkende gesprekken waarin veel inwoners openhartig hun verhaal doen”, schrijft de gemeente in een brief aan de gemeenteraad.

“Sommige gezinnen hebben alle ellende al achter zich kunnen laten, maar andere gezinnen ondervinden op dit moment nog financiële of andersoortige sociale problemen.”

De gesprekken waren intensief. “Het is niet uitzonderlijk als het eerste gesprek drie uur duurt.”

Op grote afstand

De gemeente is niet echt tevreden over de ondersteuning door de Belastingdienst als opdrachtgever. De dienst stond op grote afstand, veranderde voortdurend de regeltjes (kaders) en was niet erg genegen om te luisteren naar de praktische behoeften van de gemeenten.

“Teruggeven van de opdracht is zowel praktisch onmogelijk als maatschappelijk onverantwoord”, schrijft het college aan de raad. “Daardoor rest nog maar één optie, de taak uitvoeren.” De opdracht is volgens het college sinds november doorlopend veranderd en risicovoller geworden, niet in het minst omdat het aantal gedupeerden meer dan verdubbeld is. Aanvankelijk waren het er 24, uiteindelijk 55. De Belastingdienst voegde zonder aankondiging dossiers toe, klaagt het college. “De (financiële) risico’s worden eenzijdig bij de gemeente neergelegd.”

Het Sociaal Team heeft veel extra werk moeten verzetten. Het reguliere werk kwam daardoor in de knel. De wachttijden liepen op. De kosten hebben de vergoeding vanuit het Rijk ver overschreden. “Er is onzekerheid in hoeverre we compensatie krijgen voor de kosten.”

Wispelturigheid

De gemeente ergert zich ook aan de wispelturigheid van de Belastingdienst. Bijvoorbeeld over het besluit om de gedupeerden 30.000 euro te geven zonder daarbij afspraken met schuldeisers te hebben. “Dit zorgt in de praktijk voor enorme problemen.”

De gemeente heeft ook geen gegevens ontvangen van de Belastingdienst wie van de lijst urgent hulp nodig heeft en wie niet. De Belastingdienst heeft de gedupeerden ook niet geïnformeerd dat de gemeenten contact met ze zou opnemen, terwijl dat wel was afgesproken.

Ook is niet duidelijk of er ook voor voorgaande of lopende jaargangen vorderingen kwijtgescholden worden. Ook mag de lijst met gedupeerden niet gedeeld worden met de gemeentelijke afdeling Belastingen. Het college heeft besloten om de openstaande invorderingen niet naar de deurwaarder te sturen.