4 manieren om je geld te laten groeien

Heb je een mooi bedrag bij elkaar gespaard op de bankrekening? Dan zou het mooi zijn als je dat vermogen voor je kon laten werken, zodat je geld groeit zonder dat je daar hard voor hoeft te werken.

Je geld laten groeien kan op verschillende manieren. We bespreken er vier.

Cryptovaluta

Verschillende mensen zijn het afgelopen decennium rijk geworden omdat ze op tijd geïnvesteerd hadden in cryptovaluta. In het bijzonder de Bitcoin koers heeft in die tijd forse sprongen gemaakt. Waar je zou kunnen concluderen dat de grootste slagen daar in het verleden liggen, zijn er ook nog andere cryptomunten die nog een vergelijkbare ontwikkeling zouden kunnen doormaken. Het kan geen kwaad om bijvoorbeeld de Ripple koers in de gaten te houden, of die van andere veelbelovende crypto’s als Litecoin of Tezos. Investeer je op tijd, dan kun je meeprofiteren van forse koersstijgingen die je veel winst kunnen opleveren.

Sparen

Wil je liever geen risico’s nemen met je zuurverdiende geld? Dan kun je op zoek gaan naar de gunstigste spaarvorm. Zo kun je gebruikmaken van depositosparen. Je zet dan een bedrag opzij bij een bank voor een vooraf bepaalde periode en tegen een vooraf bepaalde rente. Meer dan 2% zal die rente echter niet zijn, een waarschijnlijk zelfs aanmerkelijk minder. Tussentijds kun je je geld niet opnemen. Met behulp van spaarplatformen zoals Savedo en Raisin kun je ook geld sparen in het buitenland. Deze spaarbemiddelaars gaan op zoek naar de gunstigste spaarproducten in de EU. Beide hebben een officiële vergunning, dus je geld is veilige handen. Toch hoef je ook hier niet te rekenen op een hogere rente dan 1,40%.

Vastgoedfonds

Je kunt natuurlijk zelf investeren in vastgoed, maar daar heeft lang niet iedereen voldoende vermogen voor. In plaats daarvan kun je ook investeren in een vastgoedfonds. Je kiest dan zelf het bedrag dat je wilt inleggen, waarmee je een deel van het fonds koop. Met het geld dat jij en anderen inleggen investeert het fonds in de aankoop van vastgoed. Vaak krijg je dan maandelijks een dividend uitgekeerd. Zo hoef je niet lang te wachten op opbrengsten. Investeren in een vastgoedfonds is een goede manier van beleggen als je dit het liefst uit handen geeft aan professionals.

Geld uitlenen

Je kunt ook je geld uitlenen aan een ander om beloond te worden met een mooi rendement. Het is beste is natuurlijk wel om dit met een betrouwbare constructie te doen. Hiervoor bestaan verschillende initiatieven die jou als ‘kredietverstrekker’ in contact kunnen brengen met iemand die op zoek is naar een lening. Een aantal voorbeelden van dit soort initiatieven zijn Geldvoorelkaar, Funding Circle en Lender & Spender. Als investeerders kun je langs deze weg worden beloond met een mooi nettorendement van tussen de 3,49% en 6%.

Tekst gaat onder de foto verder.

Hoe snel je geld groeit verschilt natuurlijk afhankelijk van welk pad je bewandelt en de keuzes die je onderweg maakt. Soms is een beetje risico nemen nodig om je geld zo snel mogelijk te laten groeien. Het is aan jezelf of je bereid bent die stap te nemen.