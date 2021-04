Expo techniek voor jongens en meisjes in de Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • De zomerexpositie in Museum De Koperen Knop gaat dit jaar over technisch speelgoed. Een boeiend onderwerp voor jongens en meisjes van alle leeftijden. Bij de expositie komen veel aanvullende activiteiten, zoals wedstrijden tussen scholen, een detectivespel, een speelhoek en een speurtocht. De expositie start op 26 juni en loopt tot en met 18 september 2021.

Spelen met technisch speelgoed is voor veel kinderen een spannend gebeuren. Ze wanen zich ingenieur in spe als ze met allerlei bouwmaterialen bezig zijn om modellen en voorwerpen te maken. Van eenvoudig materiaal iets geavanceerds in elkaar zetten geeft dan ook veel voldoening. Niet alleen jongens, maar ook meisjes vinden technisch speelgoed een uitdaging, maar dat geldt ook voor hun (groot)ouders.

Van Meccano tot Lego

Iedereen kent wel de bekende merken bouwmateriaal. Het werd op zondagmiddag uit de doos gehaald om er de meest fantastische modellen mee te bouwen. De vraag naar technisch speelgoed werd zo groot dat tal van fabrikanten zich ermee op de markt begaven en er naast de bekende merken ook tal van alternatieve merken kwamen, die werden bestempeld als namaak. Wie herinnert zich niet de hijskranen van meccano en de tegen de kerstdagen op menig dressoir verschijnende kerkgebouwtjes van legostenen, met elektrische verlichting erin.

Al heel oud

Technisch speelgoed is al eeuwen oud. We kennen allemaal de houten blokken met afbeeldingen erop, die op een bepaalde manier opgestapeld een tafereel of schilderijtje vormden. En wat te denken van de bekende stoommachientjes, die na aan de gang te zijn gebracht zo’n heerlijk pluim stoom de lucht in bliezen. Pas van later datum is het speelgoed dat vakkundig in elkaar past of dat met boutjes en moertjes aan elkaar moet worden vastgemaakt.

Detectivewedstrijd

De jaarlijkse detectivewedstrijd van het museum in de zomermaanden sluit in 2021 bij de expositie aan. Voor scholen komen er onderlinge wedstrijden, even als lesbrieven en leskisten. Voor de bezoekers die direct aan de slag willen wordt een speelhoek met materialen ingericht en ook zijn er speurtochten.

Voor meer informatie over het museum: www.koperenknop.nl. Het adres is Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam. De openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. In juli en augustus ook op maandag van 13.00-17.00 uur.