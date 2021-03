Meerderheid raad voor komst grote paardenfokkerij in Wijngaarden

MOLENLANDEN • De ondernemer die aan het Westeinde in Wijngaarden een paardenfokkerij en bedrijfswoning wil bouwen, kan de metselaar opdracht geven. Tijdens de commissievergadering van 16 maart bleek een meerderheid van de Molenlandse raadsleden voorstander te zijn.

Wijngaarden krijgt onder de naam Vinkenhof een de merrie -en veulencentrum van 3900 vierkante meter, met bijbehorende bedrijfswoning, op het perceel naast Westeinde 35a. Met die afmetingen en de impact op het landschap zijn niet alle raadsleden gelukkig.

Te kolossaal

De ChristenUnie sprak zich ronduit als tegenstander uit. Pieter van Bruggen: “In het verleden is aangegeven dat deze locatie open zou blijven. Een deel van de inwoners heeft dit opgevat als een toezegging. Wij vinden deze ontwikkeling niet passend. Los van de woning heeft de nieuwe bebouwing een vloeroppervlakte van 3900 vierkante meter. We vinden dit bedrijf te kolossaal voor deze locatie. Dit kan niet landschappelijk worden ingepast. We zullen tegenstemmen over twee weken.”

Inbreuk landschap

Ook Paul Verschoor (PM) was erg kritisch. “Dit plan zorgt voor een forse inbreuk op het landschap en spoort niet met het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing. Er is voor onze fractie een punt bijgekomen: de gewekte verwachtingen. De vrijkomende grond (na vertrek schakelstation Gasunie, red.) zou een agrarische of natuurbestemming krijgen. Mijn fractie worstelt met de omvang van dit plan.”

Toekomst anders

Wethouder Bikker toonde geen begrip. “Een bestemming die eeuwigdurend is, dat kan volgens mij niet. Het kan zijn dat de toekomst anders is, dat hebben we ook gezien met de mogelijkheid om aan de linten nieuwe agrarische bedrijven te vestigen.”

Compensatie

Verschoor vond die reactie te makkelijk. “De discussie over het gascompressorstation was vrij stevig, tien jaar geleden. Daar is compensatie nadrukkelijk geregeld en deze locatie was een van de plekken die als compensatie is aangeboden. Dat speelt bij ons zwaar mee in de overweging.”

Geen sloop

Hoewel ook de SGP nog steeds kanttekeningen plaatst, kondigde Bas de Groot wel aan dat zijn partij zal instemmen met het plan. Toch vroeg hij de wethouder: “Waarom is niet gekozen voor een vrijkomende agrarische locatie? En waarom zoveel bebouwing, terwijl er nergens sloop tegenover staat? Dat vragen we ook van andere initiatiefnemers.” De Groot sloot zijn betoog af met de woorden: “Eerst waren we kritisch, maar door de antwoorden op onze eerder gestelde vragen is veel opgehelderd. We zien ook de andere kant.”

Spelregels

Wethouder Arco Bikker herinnerde eraan dat al in 2017 een positief oordeel is gegeven over het principeverzoek. In reactie op De Groot: “Waarom geen sloopverplichting? Die is op dat moment bij de beoordeling van het principeverzoek niet opgenomen. Het is niet netjes om halverwege de wedstrijd de spelregels te veranderen.”

Consistent

De VVD vindt dat de gemeente na de voorgeschiedenis niet anders kan doen dan instemmen. Bert Snoek: “Als je de opsomming van onze rechtsvoorgangers leest, kun je concluderen dat er geen regelingen zijn om het af te wijzen. Ja, het is wat fors maar het kan volgens ons. Een overheid die consistent wil zijn, moet instemmen. Dat doen wij in principe ook.” Het CDA sloot zich daar bij monde van Herman van de Water bij aan. Ruud van Rijn (Doe Mee) deed hetzelfde.

Besluit

De raad neemt het besluit over de paardenfokkerij tijdens de raadsvergadering van dinsdag 30 maart. Vragen van VVD en SGP over een klompenpad worden voor die tijd schriftelijk beantwoord. Dit pad legt de ondernemer aan vanwege de eis zijn plan landschappelijk in te passen.