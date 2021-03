268.000 euro subsidie voor energiebesparing ook voor huurwoningen in Molenlanden

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden ontvangt 268.000 euro subsidie van het Rijk uit de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW). Nieuw is dat de subsidie dit jaar ook voor huurders kan worden ingezet.

Met het geld worden woningeigenaren én huurders gestimuleerd en geholpen bij het energiezuinig maken van hun woning. Energie besparen zorgt voor een hoger wooncomfort, een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot.

Succes voortzetten

In 2020 ontving de gemeente ook al subsidie van het Rijk om particulieren woningeigenaren te helpen hun woning te verduurzamen. De acties die toen werden gehouden, waren succesvol. Bijna 4000 bonnen werden uitgegeven, waarmee gratis energiebesparende producten konden worden gekocht. Meer dan 150 inwoners hebben een online huisscan ingevuld en er zijn ruim 100 gratis (online) wooncoachgesprekken aangevraagd.

Ook hebben 264 inwoners een gratis warmtescanfoto van de woongevel laten maken, 365 woningeigenaren hebben zich ingeschreven voor de inkoopactie voor isolatie van het Regionaal Energieloket en meer dan 125 inwoners hebben tips en adviezen ontvangen over energiebesparing via online Energiecafés. Dit succes kan nu met de nieuwe subsidie tot eind juli 2022 worden voortgezet, ook voor huurders.

Weer aan de slag

Teunis Jacob Slob, wethouder duurzaamheid van de gemeente Molenlanden: “Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, wil ook gemeente Molenlanden in 2050 energieneutraal te zijn. Energiebesparing speelt hierbij een belangrijke rol. Het is geweldig dat we met deze subsidie weer aan de slag kunnen. Dit jaar gaan we samen met de woningcorporaties ook de huurders van de woningen ondersteunen met het verlagen van hun energierekening.”

In de actie krijgen monumenten en woonboerderijen speciale aandacht dit jaar en uiteraard kunnen ook huiseigenaren gebruik blijven maken van bonnen voor gratis energiebesparende producten, advies, gezamenlijke inkoopacties en informatiebijeenkomsten. Wethouder Slob: “Veel inwoners zijn al aan de slag gegaan, maar ik hoop met de nieuwe subsidie op een nog grotere deelname.”

De plannen voor de besteding van de subsidie gaat de gemeente verder uitwerken met de woningcorporaties ‘Lek en Waard Wonen’, Tablis Wonen’ en ‘KleurrijkWonen’ en met de ‘Stichting Boerderij en Erf’. Ook werkt de gemeente opnieuw samen met Het Nieuwe Wonen en het Regionaal Energieloket.