Molenlanden wil sloop sportzaal Neerpolder en herontwikkeling versnellen

GIESSENBURG • De herontwikkeling van sportzaal Neerpolder in Giessenburg, waar 17 woningen zullen verrijzen, wordt versneld. Tenminste, als dat mogelijk is.

Want dan moet speeltuinvereniging Kindervreugd medewerking verlenen door haar speeltuin dicht te houden voor zes tot negen maanden. Ook wil de gemeente de sloop van de sportzaal niet circulair doen, maar ‘gewoon’.

De gemeente Molenlanden onderzoekt de mogelijkheden om de sloop en de bouw van de twaalf appartementen en vijf rijtjeswoningen te versnellen, omdat er dan geld bespaard kan worden op het totale project Park DoetActief in Giessenburg.

De gesprekken met speeltuinvereniging Kindervreugd zijn in volle gang. “Die gesprekken gaan nog over op hoe we met elkaar alternatieven kunnen bedenken voor de periode waarin we bouwen”, vertelt woordvoerder Ingeborg Voogt van de gemeente Molenlanden.

“We kunnen versnellen als we afspraken kunnen maken met de speeltuin. Als we er snel uitkomen met elkaar dat kunnen we een half jaar eerder starten met de bouw van woningen: van tweede helft van 2022 naar de eerste helft van 2022.”

Als de gemeente meer duidelijkheid heeft over de sloop van sportzaal Neerpolder, wordt er een concrete planning gemaakt. En dan wordt er ook meer duidelijk over de kosten en de hoogte van de besparing die de versnelling kan opleveren.

Er loopt op dit moment een aanbestedingsprocedure om gewoon te slopen in plaats van circulair slopen. Tijdens deze procedure doet de gemeente geen uitspraken over mogelijke besparingen die hiermee gedaan kunnen worden.