Raad Vijfheerenlanden geeft groen licht voor dekkingsplan Niemans

VIJFHEERENLANDEN • Politiek Vijfheerenlanden gaat akkoord met het plan van B&W om de kosten in de zaak Niemans te dekken. Ook omarmden commissie en college het voorstel van SGP-er Evert Geluk om een denktank vanuit de raad te vormen.

Die gaat het college helpen bij haar pogingen om provincie Utrecht te bewegen om de gemeente financiële steun te geven. “Dit is ook het probleem van de raad. We voelen ons medeverantwoordelijk”, zei Geluk.

Vijfheerenlanden moet 91,9 miljoen euro betalen aan schadevergoeding plus bijkomende kosten. De voormalige gemeente Vianen had voor de claim 40,9 miljoen gereserveerd, zodat er nog 51 miljoen euro bij elkaar geschraapt moet worden.

Het college stelt voor daarvoor reserves te gebruiken waarvoor nog geen concrete verplichtingen zijn aangegaan. Dan gaat het om de 33 miljoen van de Eneco gelden, veertien miljoen uit de reserve grondexploitatie en vier miljoen uit de algemene reserve.

Groen licht

De commissie Algemene Zaken gaf donderdag zonder slag of stoot groen licht aan het dekkingsplan. Ook al, omdat dat nodig is om van het preventief toezicht van de provincie af te komen. Anders moet de gemeente voor elke uitgave goedkeuring van Utrecht vragen.

“Eigenlijk is er geen andere dekking mogelijk, we kunnen niet anders”, zei CDA-er Marieke van der Spek die pijn in haar buik kreeg van de teruglopende solvabiliteit – die laat zien hoe gezond de gemeente financieel is. “We begeven ons op glad ijs.”

Ook Evert Geluk ging akkoord. “Als we het niet doen, moeten we de uitgave van iedere euro verantwoorden.”

Dico Baars (CU): We hebben het voorstel met ‘lede’ ogen gelezen. Maar het is nodig. Complimenten aan het college dat de pijn zoveel mogelijk wordt beperkt. De lokale lasten gaan nog niet omhoog.”

Erik van Doorn (GroenLinks) wilde niet te veel woorden aan het voorstel ‘vuil’ maken. “Het is een treurig verhaal. Of het nu uit de linker broekzak of de rechter vestzak komt – we moeten betalen.”

Gevolgen zuur

De fracties vinden vooral de gevolgen van het dekkingsplan zuur. Zo was het de bedoeling dat het Eneco-geld gebruikt zou worden voor verkeersinfrastructuur, duurzaamheid, sport en woningbouw. Terwijl de grondreserve gebruikt kon worden om de Leerdamse nieuwbouwwijk Broekgraaf te ontsluiten over de Merwede-Lingelijn.

“De gevolgen lijken mee te vallen, maar niets is minder waar. Broodnodige investeringen zijn nu niet mogelijk”, aldus PvdA-er Joop van Montfoort. “We doen een dringend beroep op provincie en Rijk om Vijfheerenlanden niet in de kou te laten staan. We zitten opgescheept met een claim van meer dan 40 jaar geleden.”

VVD-er Hanneke van der Leun bleef positief: “We hebben ambities en dat moet zo blijven. Er liggen prachtige plannen klaar.”

Op vragen van onder meer Arie de Groot (D66) vertelde burgemeester Sjors Fröhlich dat een bureau de financiële positie van de gemeente analyseert en kijkt welke ambities nog wél gerealiseerd kunnen worden. Tegelijk wordt met provincie en Rijk gekeken of projecten kunnen worden gecombineerd en hoe de gemeente geholpen kan worden bij de uitvoering van haar plannen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid hiervoor Europese subsidies in te zetten. Fröhlich verwacht dat het onderzoek half mei klaar is.