Fien & Teun naar het witte doek; opnames starten in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Fien & Teun, bekend van de populaire kinderserie op tv, zijn binnenkort voor het eerst in de bioscoop te bewonderen. Maandag 15 maart 2021 starten de opnames van ‘Fien & Teun en het Grote Dierenfeest’ in de Van Hoorne Studio’s in Molenaarsgraaf.

Bij producent Van Hoorne Entertainment, tevens merkeigenaar van Fien & Teun, is speciaal voor dit project een complete filmset gebouwd. In samenwerking met filmdistributeur Dutch FilmWorks wordt de film in de zomer van 2021 uitgebracht in de bioscoop.

Een feestje

In hun eerste bioscoopfilm maken Fien en Teun er gelijk een feestje van. Het lijkt een normale dag op de boerderij, maar dat is het niet. Er moet nog een hoop gebeuren, want morgen is het grote dierenfeest. Fien en Teun hangen vlaggetjes op, pakken cadeautjes in voor de dieren en bakken een appeltaart.

Maar, als Stip de pony op de boerderij komt logeren, gaat er ineens van alles mis! De vaste boerderijdieren Rosa, Sebastiaan, Pim en Mik & Molly vinden dat eerst niet zo leuk, maar Stip bedoelt het echt goed. Als de lievelingsknuffel van Teun, Meneer Beer, ineens nergens meer te vinden is, krijgt Stip de kans om zich te bewijzen. Maar, is alles nu nog wel op tijd klaar voor het grote feest?

Populair kindermerk

Door de inzet van Van Hoorne Entertainment is Fien & Teun de laatste jaren uitgegroeid tot een zeer populair kindermerk. Fien en Teun zijn twee vrolijke boerenkinderen die spelenderwijs het Hollandse landleven ontdekken. Op de boerderij beleven ze de leukste avonturen met hun vriendjes en leren ze van alles over het verzorgen van dieren, de natuur en de herkomst van voedsel.

Sinds 2014 is de tv-serie over het boertje en boerinnetje te zien bij RTL Telekids en in 2018 kregen Fien en Teun met Avonturenboerderij Molenwaard hun eigen themapark, jaarlijks bezocht door ruim 200.000 bezoekers. In 2017 bracht Van Hoorne Entertainment Fien en Teun naar het theater met een eigen show en ontwikkelde een volledige merchandiselijn rondom de twee karakters, zeer populair bij (jonge) kinderen.

De avonturen van Fien en Teun zijn ook te lezen in de boeken van Witte Leeuw/WPG. Het boek van de film zal in de zomer verschijnen. Eind mei 2021 opent Vakantiepark Molenwaard, waarvan Fien en Teun wederom het boegbeeld zijn.

De film ‘Fien & Teun en het Grote Dierenfeest’ wordt geproduceerd door Van Hoorne Entertainment in coproductie met het Vlaamse Montana Media, en wordt geregisseerd door Matthias Temmermans. De distributie is in handen van Dutch Filmworks.