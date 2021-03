Staking bij staalbedrijven in regio

• Pal achter de werf van Royal IHC in Krimpen aan den IJssel was woensdagochtend een stakingsstraat ingericht. Daar konden werknemers van metalelektrobedrijven uit de regio zich registreren als staker. (Foto: wijntjesfotografie.nl)

REGIO • Medewerkers van verschillende metalektrobedrijven in de regio hebben voor 48 uur het werk neergelegd voor een betere cao.

CNV Vakmensen en FNV Metaal hadden woensdagochtend een staakstraat ingericht pal achter de werf van scheepsbouwer Royal IHC in Krimpen aan den IJssel. Werknemers van metalektro-bedrijven in de regio konden zich daar registreren als staker.

Door de staking is het werk stilgevallen bij onder andere Royal IHC, Damen, Hollandia, Thyssenkrupp, Prysmian, Koni, Fokker Papendrecht, Coatinc, FNsteel, Vossloh en Pon Power.

De estafettestaking in Krimpen aan den IJssel vormt een schakel in onderhand een lange reeks acties en stakingen in de metalektro. Er werken circa 160.000 mensen in 1.000 bedrijven. Medio december stokten de onderhandelingen over een nieuwe tweejarige cao.