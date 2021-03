Eerste vleermuiskast gemetseld in kademuur Schelluinen

SCHELLUINEN • In Schelluinen werd woensdag 3 maart de eerste vleermuiskast ingemetseld in één van de nieuwe kademuren rond het kerkplein.

Hiermee bouwt de gemeente ‘natuurinclusief’, wat onder andere bijdraagt aan de biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving. De kasten dienen als slaapplaats voor vleermuizen en worden samen met een faunapassage en kalkvoegen (voor muurvarentjes) aangebracht in de kademuur.

Kwaliteitsimpuls

De kademuur is onderdeel van de wegreconstructie in het centrum van Schelluinen en het aantrekkelijker maken van het kerkplein. “Bij dit project wordt het kerkplein een soort huiskamer van het dorp”, zegt wethouder Johan Quik. “Daar horen vanzelfsprekend bankjes, planten, bloemen, bomen maar ook dieren bij. Door de kademuur op deze manier te bouwen, geven we een kwaliteitsimpuls aan duurzaamheid en biodiversiteit in Schelluinen. We dagen inwoners ook uit om hieraan bij te dragen. En een aantal van hen heeft bijvoorbeeld al een nieuw beplantingsplan bedacht, waaronder insectenhotels. Dat waarderen we enorm.”

Natuur een handje helpen

De bouw van de kademuur is samen met ecoloog Richard Slagboom bedacht. “Dieren en planten hebben het de laatste tijd best moeilijk”, vertelt hij. “Het is daarom belangrijk dat dorpen en steden meer biodivers worden. Natuurinclusief bouwen is daar een mooi middel voor. Dat kan gaan van mussenkasten tot open bestratingen met gras om het bodemleven te stimuleren. Met deze eenvoudige ingrepen kunnen we de natuur een handje helpen.”