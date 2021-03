Thuiswerken: de perfecte outfit

Door de aanhoudende gevolgen van het coronavirus blijft het thuiswerken voorlopig nog de norm. Daarbij wil je het jezelf natuurlijk zo comfortabel mogelijk maken.

Zoek jij daarom de perfecte outfit voor tijdens het thuiswerken? Lees dan snel verder.



Kleding tijdens een video meeting

Een mooi pak, vers gestreken overhemd, gelakte leren schoenen of een scala aan chino’s in wel tien verschillende kleuren: pré-corona trok je het mogelijk dagelijks uit je kledingkast om naar kantoor te dragen. Nu alle kantoren al maanden dicht zijn en de pandemie ons geen andere mogelijkheid biedt dan om vanuit huis te werken, hangen al je nette kleren waarschijnlijk al tijden roerloos in je kast. Achter de computer zien je collega’s per slot van rekening alleen je bovenlijf.



Wat trek je thuis aan?

Verschillende onderzoeken hebben echter wel bewezen dat de kleding die je aantrekt, voor een groot deel bepalen hoe jij je voelt. Duik jij in een slobbertrui achter de laptop aan de keukentafel? Dan is de kans groot dat je die dag minder productief bent. Anderzijds is het ook zo wat om in een driedelig pak de video-afspraak in te gaan. Kies daarom voor de gulden middenweg!



Klassieke top

Het is namelijk helemaal niet gezegd dat klassieke en nette kleding, niet lekker kan zitten. Wat dacht je van een wollen vest heren? Met de juiste wolsoort, zoals de superzachte merinowol, zit een vest enorm comfortabel. Met een wit overhemd onder een wollen vest ziet het er ook nog eens netjes uit. Ook zou je voor een strakke coltrui kunnen kiezen of mooie kabeltrui. Deze zitten vaak enorm comfortabel, zien er netjes uit en brengen jou ‘s ochtends om 9:00 uur gelijk in de werksfeer.



Sweatpants: netjes en comfy

Hetzelfde geldt voor broeken: een nette broek kan tegelijkertijd enorm lekker zitten. Wist jij bijvoorbeeld dat er ook sweatpants heren van merinowol zijn? Door de merinowol ziet de broek er netjes uit, maar biedt het tegelijkertijd het comfort dat je wilt tijdens het thuiswerken. Kies voor een klassieke kleur en niemand heeft door dat jij een ‘joggingbroek’ aan hebt.



Puntjes op de ‘i’

Om je outfit af te maken kun je thuis gewoon je schoenen aantrekken. Hierdoor voelt het uiteindelijk toch meer alsof je erop uit bent én zet jij misschien sneller een stap buiten voor een kort ommetje. Trek jij thuis niet graag schoenen aan? Kies dan voor zachte mooi sokken of fijne pantoffels. Daarbij kan het werken om elke dag gewoon je horloge om te doen, je favoriete luchtje in je nek te spuiten en je verder gewoon netjes te scheren. Je haar zal door de quarantaine waarschijnlijk wel eens beter in model hebben gezeten, maar probeer er elke ochtend toch iets van te maken. Hiermee maak je het jezelf thuis toch comfortabel, maar kleed je je tegelijkertijd nog netjes. Je zult merken dat het je productiviteit ten goede komt!