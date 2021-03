Ondanks de corona crisis gebeuren er nog dagelijks veel bedrijfsongevallen in Nederland. Deze vinden met name plaats op de bouw en in de industrie. Daar wordt immers veelal gewerkt met gevaarlijke machines. Helaas gaat dit nog al eens fout. Dit als gevolg van gevaarlijke situaties maar ook door fouten van collega’s waardoor letselschade ontstaat.

In deze bijdrage informeren wij u over wat te doen na een bedrijfsongeval en wie er voor schade als gevolg van een ongeval op het werk aansprakelijk is.



Wat is een bedrijfsongeval?

Van een bedrijfsongeval wordt gesproken als er u tijdens het werk een ongeval overkomt. Dit hoeft niet per se in de uitoefening van het werk te zijn, maar kan ook gebeuren tijdens de pauze of omdat u in de auto rijdt onder werktijd om bijvoorbeeld naar een klant te rijden. Woon-werk verkeer valt niet onder een bedrijfsongeval! Sommige werkgevers zijn echter aanvullend verzekerd zodat ook voor deze ongevallen een schade-uitkering kan worden verkregen.

Maakt een collega een fout waardoor u schade lijdt (bijvoorbeeld een aanrijding met een heftruck)? Ook dan is er sprake van een bedrijfsongeval.



Wie is aansprakelijk voor een bedrijfsongeval

In de wet is geregeld dat op de werkgever een zware zorgplicht rust. Overkomt u dus een bedrijfsongeval, dan is de kans groot dat de werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade. Er is dan sprake van werkgeversaansprakelijkheid.

U hoeft alleen te bewijzen dat u tijdens het werk een ongeval is overkomen en dat u hieraan letsel heeft overgehouden. Het is dan aan de werkgever om te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en hem geen enkel verwijt van het ontstaan van het ongeval kan worden gemaakt.



Wat wordt vergoed na een bedrijfsongeval

Nadat de aansprakelijkheid een feit is dient de werkgever al uw letselschade te vergoeden. De meeste werkgevers zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid en de schade wordt dan vergoed door de letselschade verzekeraar.

Onder letselschade vallen alle kosten die u door het verkeersongeval maakt, maar ook inkomensschade. Daarnaast is er recht op smartengeld, dit is een vergoeding voor pijnklachten, angstklachten en littekens.

Onder letselschade valt ook de kosten van een letselschade advocaat. Dit is in de wet opgenomen. U kunt zelf kiezen welke advocaat u inschakelt. Woont u dus in Utrecht, dan neemt u een letselschade advocaat in Utrecht naar keuze. Dit geldt ook voor een letselschade advocaat Amsterdam.