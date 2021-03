Overname Pinkeveerse brug door Wout de Jong uit Giessenburg

GIESSENBURG • Wout de Jong uit Giessenburg wordt voor 1 euro eigenaar van de Pinkeveersebrug in Giessenburg.

Waterschap Rivierenland, de gemeente Molenlanden en bewoner Wout de Jong hebben met elkaar een intentieovereenkomst getekend, waarin ze afspreken dat De Jong voor het symbolische bedrag van 1 euro eigenaar wordt van de Pinkeveersebrug in Giessenburg en de toeleidende paden.

Hiermee is voor alle partijen een goede oplossing gevonden in het vervangen van dit gemeentelijke monument. De intentieverklaring wordt de komende tijd nog verder uitgewerkt met elkaar.

Bestaande brug

Voordat de brug wordt overgedragen aan dhr. de Jong, vervangt het waterschap de bestaande brug door een nieuwe brug overeenkomstig het ontwerp en de uitvoering van de bestaande brug. Ook wordt gezorgd voor een goede aansluiting op de bestaande toeleidende paden.

Over werkzaamheden aan de toeleidende paden gaan de partijen nog met elkaar in gesprek. Wout de Jong is hierna verantwoordelijk voor het behoud, onderhoud, de veiligheid en alle andere plichten die horen bij het eigenaarschap.