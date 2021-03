Kamroen uit Noordeloos ontwierp borstjuweel dat litteken bedekt

NOORDELOOS • Kamroen Farzan (53) uit Noordeloos kreeg in 2018 de diagnose borstkanker. Ze kwam in een emotionele achtbaan terecht, nam de tijd om tot zichzelf te komen en startte daarna met haar bedrijf Breastflower.

De ziekte kwam aan het licht tijdens een bevolkingsonderzoek, waar Kamroen nietsvermoedend naartoe was gegaan. Na de operatie maakte ze een neerslachtige periode mee. “In eerste instantie voel je angst”, vertelt ze. “Daar ga je doorheen. Ik heb mezelf vastgehouden aan de liefde voor mezelf en van mensen om me heen. Ik moest mezelf en mijn vrouwelijkheid herontdekken.”

Tweede kans

Nu ziet ze haar leven na de operatie als een tweede kans. “Dit is een nieuwe fase van mijn leven.” Eerder werkte ze als marketing- en communicatiemedewerker in het vastgoedbedrijf van haar man. Nu runt ze Breastflower, haar bedrijf waarmee ze bloemvormige versieringen ontwerpt en verkoopt aan vrouwen die hetzelfde meemaakten als zij. Breastflower ontstond na een periode van bezinning. “Als je rust creëert om tot jezelf te komen, komt inspiratie uit het universum tot je.”

Goed gevoel

Ze had haar litteken al vrij snel geaccepteerd, maar dacht: “Ik vind het niet zo fraai. Wij vrouwen maken ons mooi om een goed gevoel te creëren. Voor onszelf. Het gaat bij vrouw-zijn ook om je innerlijk, hoe je in het leven staat. Ik ontdekte dat het een ander gevoel opriep als ik mijn litteken bedekte. Ik wilde mijn lichaam versieren, maar er was niets wat daarvoor geschikt was. Toen heb ik een prototype gemaakt: een bloemvormige versiering met kant en Swarovski kristal. Je bevestigt het op je huid met een kleeflaagje.”

Protheses

Een testpanel probeerde de eerste modellen uit. “Een van testpanelvrouwen, een oudere dame die geen polonaise aan haar lichaam wilde, zei: ‘Het is net alsof ik mijn lichaam boetseer, iets terugbreng wat is weggenomen’. Ik ben dankbaar dat er protheses zijn, die draag ik zelf ook. Maar dit is een aanvulling op de mogelijkheden. Het is een juweel dat je op je lichaam draagt. Je wilt er juist het mooie mee benadrukken, net als wanneer je lippenstift opdoet.”

Kleeflaagje

Bij de ontwikkeling van het kleeflaagje waarmee het sieraad op de huid bevestigd wordt, riep Kamroen de hulp in van een medisch bedrijf. “Je hebt een litteken, daar wil je uiterst voorzichtig mee omgaan. Ik ben in gesprek gegaan met een medisch bedrijf dat levert aan ziekenhuizen. Dit is speciaal voor mij gemaakt, gebaseerd op materiaal dat zelfs bij open wonden gebruikt kan worden. De tape is gemaakt op basis van siliconen en gecertificeerd. Ik heb er wereldwijd patent op.”

Lingeriebranche

In Nederland zijn er nu zes verkooppunten, onder andere in Gorinchem. “Dit jaar ben ik begonnen internationale beurzen te benaderen. De lingeriebranche omarmt het. Mijn wens is: Breastflower aanbieden aan alle vrouwen over de hele wereld. Ik krijg aanvragen uit diverse landen. Het is mijn missie vrouwen het gevoel te geven: je bent en blijft een vrouw, of je nu twee borsten hebt of niet.”

Betaalbaarheid

Kamroen bedenkt steeds nieuwe dingen. “Binnenkort kunnen vrouwen zelf de stof kiezen. En er komen bijpassende slips. Ik denk ook aan betaalbaarheid en wil daarom een collectie met dezelfde voorwaarden en uitgangspunten, maar met een ander prijskaartje. Dat kan alleen als ik in grotere aantallen mag produceren. Mijn atelier wil ik in Nederland houden, dus ik betaal een Nederlands uurtarief. Alles wordt met de hand gemaakt, dat is secuur werk. Ik word er in financieel opzicht niet rijk van, in mentaal opzicht wel.”

Website

Breastflower is gevestigd aan de Dorpsweg in Hoornaar. Voor meer informatie en online bestellen: breastflower.com. Kamroen plaatst wekelijks een vlog op Instagram.