Inzamelingsactie in Lexmond en Hei- en Boeicop voor Voedselbank

HEI- EN BOEICOP/LEXMOND • De Voedselbank in Arkel houdt op woensdag 10 maart, Biddag, tussen 08.30 en 17.00 uur een inzamelingsactie in Lexmond en Hei- en Boeicop voor de 101 huishouders die wekelijks voorzien worden van eten.

Alle houdbare producten zijn welkom, wel is er op dit moment extra behoefte aan houdbare melk, potjes appelmoes en blikjes Smac, vis en leverpastei. Ook DE spaarpunten zijn welkom. Hiervan koopt de voedselbank graag koffie. Alcoholische dranken worden niet aangenomen door de voedselbank.

De houdbare producten kunnen in kratten gezet worden op diverse adressen. In Lexmond is dit op het plein bij de Voorhof en Ds. Magendansstraat 14, in Hei- en Boeicop is dit bij de kerk.

De actie wordt georganiseerd door gezamenlijke diaconieën van de Hervormde Gemeenten van Lexmond en Hei- en Boeicop en de Protestantse Gemeente Lux Mundi.