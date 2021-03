Decantage: op wijnreis vanuit de woonkamer

Iedere maand meegenomen worden naar wijnstreken van over de hele wereld, maar dan vanuit huis. Lev Hijstek (21) uit Groot-Ammers maakt het mogelijk. Met zijn bedrijf Decantage brengt hij maandelijks een nieuwe wijnexpeditie aan de voordeur.

‘’Decantage biedt een nieuwe ervaring voor wijndrinkers’’, vertelt de jonge ondernemer. ‘’Ik neem de mensen mee op reis, ga over de hele wereld en neem overal nieuwe of verrassende wijnen mee terug. Die laat ik proeven, zodat iedereen zijn of haar eigen smaak kan leren kennen.’’

Eenvoudig concept

Het concept is eenvoudig. ‘’Ik bied iedere maand een pakket aan van twee flessen. Daarin zit een rode en een witte wijn, maar het mogen ook twee verschillende flessen witte of rode wijnen zijn. De flessen zijn steeds afkomstig uit een ander land, zodat iedere maand iets nieuws biedt. Daarbij zit ook een stukje uitleg over de tussenstop die we die maand maken.’’

Wie nergens aan vast wil zitten hoeft zich geen zorgen te maken. ‘’Mensen kunnen in principe iedere maand aangeven of ze interesse hebben in een nieuwe box. Ook een abonnement is mogelijk, met een gratis maand als voordeel. Daarin is de klant gewoon heel vrij. Ook wijnen uit vorige boxen kunnen los worden nabesteld.’’

Gericht op gemak

Ook bij het bestellen is alles gericht op gemak. ‘’Dat gaat vrij simpel. Ik stuur een tikkie naar de mensen en zorg dat de wijnen binnen een week op de stoep staan. Het enige wat de klant hoeft te doen is genieten.’’

Met zijn startende bedrijf wil Lev groeien, maar ziet hij tegelijkertijd de mogelijkheden die een regionale onderneming biedt. ‘’Ik denk dat het veel voordelen kan hebben om lokaal te beginnen. Ik kom uit de buurt, dus veel mensen kennen mij al. Dat maakt het makkelijk en tegelijk ook heel informeel.’’

Meer informatie? www.Decantage.nl