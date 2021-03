5 jaar Miek-Kado: ‘Dankjewel lieve klanten!’

GIESSENBURG • Vijf jaar geleden op 12 februari opende Mieke van den Boomgaard vol trots haar eigen Boek – Kadoshop aan de Dorpsstraat in Giessenburg genaamd Miek-Kado.

Mieke vertelt; “Mijn droom kwam uit. Een eigen Boek–Kadoshop. Je start met een bepaalde hoop en verwachting. Ik wilde heel graag een winkel neerzetten waarmee ik ook de gemeenschap diende, en wat heb ik al 5 prachtige jaren beleefd.

Het is keihard werken maar het is een feestje om in de winkel te staan. Het is letterlijk een centrale plek in het dorp en ik noem het ook het sociale hart. Klanten maken een praatje en gooien soms hun hart open. Een plek vol gezelligheid en huiselijkheid.”

Miek-Kado is een winkel voor jong en oud

“Ik wil echt van betekenis zijn voor de hele gemeenschap. Ik voel het ook echt hoor dat ik dit plekje heb gekregen. Een kans waar ik er kan zijn voor de mensen. Hoe mooi is de combinatie met een andere passie van mij, de winkel, de boeken… ik geniet.”

“Klanten hebben mij dat plaatsje in het dorp ook gegeven en gegund”, gaat Mieke verder. “Ik heb in deze 5 jaar veel geleerd en ben mijn klanten erg dankbaar.”

Mieke startte in 2016 met Eida. Twee jaar later kwam Annie en dit jaar is Ruud aangesloten. “Fijn om er een man bij te hebben die heeft dan ook weer een andere boekenvoorkeur, zoals de thrillers haha...“, aldus Mieke. “Vorig jaar heeft Ruud de webshop en de nieuwsbrief opgezet. We hebben echt een fijn team met elkaar.”

“Waar ik ook veel energie van krijg is het organiseren van activiteiten in en om de winkel. Mijn hoofd loopt over van de ideeën. Soms teveel. Dan roep ik zelf of mijn collega’s ‘Ho Mieke’.”

“Je ziet kinderen genieten bij die ‘evenementen’ en dan krijg ik vleugels. Op Facebook ga ik nu Live met Mieke’s Voorleesmoment. Die reacties, geweldig!”

Miek-Kado is een echte boekwinkel met een breed assortiment

“Inmiddels is het assortiment boeken flink uitgebreid. Het is nu echt een boekwinkel. Dat wilde ik graag. Heerlijk al die boeken om me heen. Daarnaast blijven we kado-artikelen, speelgoed, wenskaarten, kantoorartikelen etc. verkopen. En voor degenen met weinig tijd is onze uitgebreide webshop een uitkomst. Thuis bestellen en wij bezorgen. Ik zeg: Op naar de volgende 5 jaar. Ik heb er zin in!”

Miek-Kado

Dorpsstraat 76

Giessenburg

Tel. 0184-651976

Webshop: www.miek-kado.nl