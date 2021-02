Horeca Vijfheerenlanden blijft dicht

VIJFHEERENLANDEN • De horeca in de voormalige gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen blijven ook volgende week nog gewoon gesloten. In sommige regio’s klinkt steeds luider de roep om desnoods zonder toestemming de deuren te openen.

“Wij begrijpen het sentiment heel goed, maar toch doen wij daar niet aan mee”, zegt John Vuurens, bestuurslid van de afdeling Vijfheerenlanden van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

“Met zo’n openstelling hebben we op dit moment gewoon niks te winnen. Zoals het er nu naar uitziet, wordt de temperatuur volgende week niet heel denderend. We verkopen op z’n dag misschien vijf kopjes koffie. Daarmee gaan we het gewoon niet redden. Bovendien willen we geen risico lopen op een torenhoge boete. Ook willen we de relatie met de gemeente daarvoor niet op het spel zetten.”

Maar volgens John Vuurens is de situatie voor veel horecaondernemers echt schrijnend. “We snappen de wandhoop. Ik was afgelopen weekend in Maastricht. Op de eerste terrassen-dag was er veel drukte op het Vrijthof, lange rijen bij de slijter, terwijl ze een paar meter verderop in de cafés en restaurants duimen lopen te draaien.”