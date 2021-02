Geen craedoedag maar creadoetas in Giessenburg

GIESSENBURG • Helaas kan de creadoedag bij speeltuinvereniging Kindervreugd in Giessenburg in de voorjaarsvakantie niet doorgaan in verband met de coronaregels.

De kinderen hoeven zich echter niet te vervelen vakantie, want een aantal vrijwilligers heeft ervoor gezorgd dat de kinderen van Kindervreugd toch een beetje creadoe gevoel krijgen.

Zij maakte maar liefst voor 110 kinderen creadoetassen klaar. Maandagmorgen konden ze de creadoetassen ophalen.