VHL Lokaal loopt weg uit ‘geheime’ raadsvergadering Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De fractie van VHL Lokaal is maandagavond uit protest weggelopen van de raadsvergadering in de gemeente Vijfheerenlanden.

De fractie is boos over het besluit van een meerderheid van de raad om in beslotenheid te vergaderen over cassatie-advies inzake Niemans-claim. Het gerechtshof veroordeelde de gemeente op 15 december tot een schadevergoeding van 92 miljoen euro.

“Wij staan voor openheid en transparantie. Er had een manier gevonden kunnen worden zodat onze inwoners kunnen horen wat hierover gezegd wordt”, schrijft VHL Lokaal op Twitter.

Volgens het college en de meerderheid van de raad is geheimhouding gerechtvaardigd. “In het raadsvoorstel, het concept-raadsbesluit en in het cassatieadvies en de bijlagen staat informatie, waarvan de openbaarmaking in een eventueel vervolg van de juridische procedure nadelig is of kan zijn voor de gemeente Vijfheerenlanden. Deze stukken dienen daarom vooralsnog geheel als geheim te worden aangemerkt.”