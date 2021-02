Opschoondag wordt lokaal ingevuld met actie: ‘Heel Molenlanden Prikt’

MOLENLANDEN • In maart vindt jaarlijks de Landelijke Opschoondag plaats. De huidige corona maatregelen lijken roet in het eten te gooien om met het dorp bijeen te komen en te prikken. Duurzaam Molenlanden en GIGA Molenlanden hebben samen met de Plastic Guerrilla de handen ineen geslagen en organiseren in de gehele maand maart ‘Heel Molenlanden Prikt’.

Diverse inwoners van de gemeente Molenlanden gaven afgelopen periode de aandacht aan het zwerfvuil in de regio via sociale media. Mondkapjes, blikjes, snoeppapiertjes en ander afval slingert door de omgeving. Ook burgemeester Theo Segers schreef erover in Het Kontakt.

Ria van Wijngaarden van Duurzaam Molenlanden onderkent het probleem: “Als ik door het dorp loop, slingert er van alles in de berm. Daar besteden we tijdens Heel Molenlanden Prikt extra aandacht aan én we doen er iets aan.” In maart organiseren Duurzaam Molenlanden en GIGA Molenlanden in samenwerking met Waardlanden en De Plastic Guerilla Heel Molenlanden Prikt.

Ommetje

In ieder dorp van de gemeente Molenlanden zijn er prikstokken op te halen om zwerfafval mee op te ruimen. “Naast dat we op deze manier een bijdrage leveren aan het verminderen van zwerfafval komen onze inwoners tegelijkertijd in beweging. En dat is wat wij voor jong en oud willen”, aldus beweegcoach Stan de Groot van GIGA Molenlanden.

“We maken het nog leuker door de inwoners uit te dagen met de wandelapp ‘Ommetje’ van de Hersenstichting. Met de app verzamel je punten door elke dag een ommetje te maken. Een extra stimulans om dagelijks in beweging te komen én zwerfafval te prikken. Spaar zo veel mogelijk punten en neem het op tegen andere deelnemers. Download de app ‘Ommetje’ en doe mee met de groep ‘Molenl Prikt’ die je kunt vinden via de code 3GFCB.”

Uiteraard roept organisatie van Heel Molenlanden Prikt iedereen op om zich aan de huidige corona maatregelen te houden. De prikstok, handschoenen en een vuilniszak zijn gratis op te halen in elk dorp. Na het ophalen van deze set is het eigendom van de deelnemer.

Na de maand maart is het de insteek dat deelnemers met enige regelmaat blijven prikken. Deze ophaallocaties zijn te vinden op de website van GIGA Molenlanden: www.gigamolenlanden.nl. Voor vragen of opmerkingen neem contact op met beweegcoach Stan via info@gigamolenlanden.nl of 06-22810286.