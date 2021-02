Bestuur Dam-Plantageweg in Alblasserdam overweegt opening winkels op 3 maart

ALBLASSERDAM • Omdat het water ze aan de lippen staat, overwegen de leden van winkeliersvereniging Dam-Plantageweg in Alblasserdam om op woensdag 3 maart de winkels weer op een veilige manier te openen, ongeacht wat de verdere richtlijnen van de regering zijn.

“We beseffen dat we de randjes opzoeken van burgerlijke ongehoorzaamheid, maar het loopt uit de klauwen”, vertelt Niels van Mourik van Van Mourik Schoenen uit Alblasserdam.

Verontrustende berichten

“Vanuit diverse brancheorganisaties uit het land en bereiken ons steeds verontrustender berichten. Het water staat horeca, kappers en winkeliers letterlijk aan de lippen en de eerste reeks faillissementen is een feit. Daarom komen er steeds meer ondernemers noodgedwongen in actie. Ze willen en kunnen het onnavolgbare beleid vanuit de overheid niet meer afwachten.”

Volgens Niels van Mourik wordt er door de regering een onterecht beeld geschetst dat ondernemers uitgebreid worden geholpen met ‘mee-ademende’ steunpakketten. “De praktijk blijkt echter weerbarstiger”, weet Niels. “Veel kleinere ondernemers komen helemaal niet in aanmerking voor steun en als de steun wel wordt toegewezen dan blijkt dat letterlijk niet meer te zijn dan 8% van een enorm omzetverlies. Dit betekent dat veel ondernemers al bijna een jaar geen enkel inkomen meer uit hun zaak hebben kunnen halen.”

Bodem in zicht

“Ieder huishouden zal dan toch begrijpen dat ondertussen de bodem van alle reservepotjes in zicht is? Daarnaast heeft zich vaak ook nog een flinke schuld bij de Belastingdienst en de bank opgebouwd die de komende jaren zal moeten worden terugbetaald.”

De winkeliersvereniging merkt dat de publieke opinie langzaam omslaat. “Veel mensen begrijpen het niet meer. Ze snakken naar ratio. Waarom moeten de winkels dicht blijven als gebleken is dat maar 0,7 procent van alle besmettingen in winkels heeft plaatsgevonden? We worden geregeerd door mensen in witte jassen die ons niet doeltreffende maatregelen opleggen.”

Hij geeft een voorbeeld waaruit blijkt hoe krom de huidige coronaregels zijn: “Een trouwpak passen in een winkel met één persoon met in achtneming van alle RIVM richtlijnen en genomen veiligheidsmaatregelen is onmogelijk. Maar hetzelfde pak bij iemand thuis bezorgen, waar de meeste besmettingen plaatsvinden, en op de bank bekijken met alle gezinsleden om je heen is overheidsbeleid.”

Voorzichtig

Niels verwacht overigens niet dat het gelijk storm zal lopen in de winkels, wanneer die weer open zullen gaan. “Dat hebben we tijdens de vorige periode gezien. Mensen zijn voorzichtig geworden. Dat is prima. Maar ze kunnen dan in ieder geval op een verantwoorde wijze weer komen winkelen en van de horeca gebruik maken. Wij zorgen ervoor dat de RIVM-regels niet overtreden worden.”

Het ziet er niet naar uit dat premier Mark Rutte dinsdagavond 23 februari tijdens de aangekondigde persconferentie zal aankondigen dat de winkels helemaal open mogen gaan. Mogelijk gaat er gewerkt worden met tijdsloten maar echte versoepelingen lijken er nog niet in te zitten.

Leden raadplegen

Niels: “We wachten even af wat er morgenavond nu echt gezegd gaat worden. Daarna gaan we onze leden raadplegen wat we gaan doen. Bijna dagelijks worden we gecontacteerd over plaatsen en winkelgebieden die niet meer afwachten. Zij geven aan op 3 maart hun deuren weer te openen. Gemene deler in die berichten is overigens dat iedereen daarbij aangeeft alle richtlijnen van het RIVM en alle veiligheidssystemen volledig te gebruiken.”

“Winkeliersvereniging Dam-Plantageweg kent een lange traditie van constructief overleg met de lokale overheid. Wij zullen ook uiterst terughoudend zijn met oproepen tot allerlei acties. Het is echter wel 2 voor 12 en er is geen tijd meer te verliezen. Wij gaan onze leden op de hoogte brengen van alle initiatieven die in het land worden genomen en de beste manier zoeken om hun wensen ten uitvoer te brengen.”