Groen van Prinstererschool Oud-Alblas schenkt meubiliair aan Roemeense school

OUD-ALBLAS • De Groen van Prinstererschool doneerde het oude meubilair onlangs aan de plaatselijke werkgroep Hulp Oost-Europa (HOE).

De christelijke basisschool in Oud-Alblas kocht eerder nieuw meubilair. De HOE haalde de oude spullen, waaronder tafels en stoelen, vrijdag op. Met hulp van de leerlingen en de leerkrachten werden ze in een vrachtwagen geladen.

Het schoolmeubilair gaat naar de Roemeense plaats Sighisoara, waar ze in de basisschool daar gebruikt worden. De kerkelijke gemeente in Sighisoara is de zustergemeente van de hervormde gemeente in Oud-Alblas.