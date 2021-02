Paasactie Inspire2LiveChoir voor het Prinses Maxima Centrum

REGIO • Het Crea-team van het Inspire2LiveChoir verkoopt in de aanloop naar Pasen chocolade paashazen en paasstollen voor het goede doel. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan het Prinses Maxima Centrum, voor onderzoek naar hersentumoren bij kinderen.

Crea, actief tegen kanker, zoals het team officieel heet, bestaat uit leden van het Inspire2LiveChoir, het koor dat uitsluitend zingt voor projecten van de kankerbestrijding. Omdat er vanwege de coronamaatregelen niet gerepeteerd noch gezongen kan worden, heeft het Crea-team een speciale Paasactie bedacht om op die manier toch nog wat geld in het laadje te brengen van het Prinses Maxima Centrum.

Geld dat hard nodig is voor het onderzoek naar kinderkanker en met name hersentumoren bij kinderen. Onlangs nog luidde het Prinses Maxima Centrum de noodklok omdat er weinig acties mogelijk zijn en er veel minder donaties worden ontvangen. Donaties die keihard nodig zijn om de onderzoeken te kunnen voortzetten.

Actie met Pasen

Het Inspire2LiveChoir heeft vorig jaar maar ook dit jaar 2021 gekozen om op allerlei manieren geld in te zamelen voor dit goede doel. Het Crea-team heeft al eerder acties gehouden en ditmaal een Paasactie. Geen eieren dit keer maar overheerlijke chocolade paashazen in de smaken melk, puur en witte chocolade. En voor op de tafel tijdens de Paasbrunch een heerlijke Paasstol. De haas is 30 cm groot en kost 7,50 euro en de stol is 500 gram en kost eveneens 7,50 euro. De hazen en stollen zijn tegen een gereduceerde prijs beschikbaar gesteld door Bakkerij Voordijk. Bestellen kan via crea.actieftegenkanker.adrie@outlook.com.

Wellicht ook een idee voor bedrijven om hun medewerkers een lekkernij te geven als dank voor hun inzet in het afgelopen jaar, thuis en/of op de werkplek. Bestellen kan tot uiterlijk 14 maart 2021. Wie niet wil bestellen maar toch een bedrag overmaken: NL 10 RABO 0113449135 o.v.v. Paasactie crea 2021.

Het Crea-team gaat zoveel mogelijk door met het verkopen van allerlei artikelen vanuit Loods De Zoete Inval aan de Duivenvoorde in Zwijndrecht om toch wat geld bijeen te kunnen brengen voor dit doel. Onlangs hebben de besturen van de koren Inspire2LiveChoir en Choir4Hope een cheque van 30.000 euro overhandigd aan het Prinses Maxima Centrum, mede dankzij de acties van koorleden en het Crea-team en omdat de koorleden hun contributie blijven betalen.

Het bestuur en de koorleden alsook het Crea-team hopen nogmaals eind van dit jaar/begin volgend jaar een mooie cheque te kunnen overhandigen, zodat ook dit onderzoek van het Prinses Maxima Centrum verder door kan gaan.