Micha uit Meerkerk haalt geld op voor Villa Joep

MEERKERK • Vorige week heeft Micha uit Meerkerk geld opgehaald voor Villa Joep, het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker.

Villa Joep is het spaardoel van zijn school (CBS de Rank in Meerkerk), maar doordat de school langere tijd dicht was, werd er ook niet gespaard.

Daarnaast vindt Micha het super leuk om te werken met strijkkralen dus mochten mensen als ze geld doneerden een mooi exemplaar uitzoeken. Met deze actie heeft hij 161 euro opgehaald.