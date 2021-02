Lokale service bij Dutch Label Store in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Het heeft iets weg van een inspirerend boek. Vanuit de garage van je ouders een bedrijfje beginnen en het met de jaren zien groeien. Sietse van der Meulen (23) maakt het samen met zijn team mee. Zijn bedrijf ‘Dutch Label Store’ groeide door met een pand aan de Ambachtsweg in Groot-Ammers. Hier ontwikkelde hij en zijn team een nieuwe webshop.

Voor Sietse begon het avontuur in 2013, toen hij vanuit zijn ouderlijk huis begon met het digitaliseren van videobanden en dia’s. Een paar jaar later begon hij met het bouwen van websites en de verkoop van labels, inktcartridges en toners. In 2018 sloot hij zich als verkooppartner van kantoorartikelen aan bij diverse verkoopplatformen. Inmiddels runt hij samen met goede vriend Pieter een eigen webshop in kantoorartikelen.

Pieter Rietveld (22), sinds maart 2020 werkzaam in het bedrijf, werkt fulltime in de onderneming, zo vertelt hij: ‘’In mijn eigen onderneming werd het rustig door de coronaperiode en daarom wilde ik er iets bij gaan doen. Voor Sietse werd het juist steeds drukker, dus heb ik aangeboden om samen met hem en het team de uitdaging aan te gaan.’’

Webshop

In december vorig jaar lanceerden ze een gloednieuwe webshop. ‘’Door onze ervaring op diverse verkoopplatformen kwamen wij erachter dat we bij het verkopen van kantoorartikelen persoonlijke service missen. Even iemand die meedenkt en de juiste oplossing zoekt voor de klant.’’

Het team van Dutch Label Store staat elke dag klaar om de klant te helpen, te ondersteunen en te adviseren bij de aanschaf van kantoorartikelen. ‘’Het is onze grootste ambitie om vanaf het industrieterrein Gelkenes alle lokale ondernemers van de Alblasserwaard te voorzien van de beste service.’’

Het bedrijf focust zich dus op lokale en persoonlijke service, iets waar de twee veel waarde aan hechten. Sietse en Pieter zijn geboren Langerakkers. Ze kennen de streek. ‘’Het is lekker persoonlijk. Gewoon elkaar helpen. We willen graag met iemand meedenken en komen gerust ook even langs. Geen probleem of vraag is eigenlijk te gek.’’

Voor meer informatie: www.dutchlabelstore.nl.