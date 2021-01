Autobedrijf P. de Jong uit Streefkerk bestaat een kwart eeuw

STREEFKERK • Autobedrijf P. de Jong in Streefkerk viert een dubbel jubileum: het autobedrijf bestaat 25 jaar en is al die jaren ook Bovag-lid. Uit handen van accountadviseur Remco van Rijn ontving Piet de Jong van Autobedrijf P. de Jong een speciale Bovag-taart om dit jubileum te vieren.

Autobedrijf P. de Jong is al decennialang bekend als een alom gewaardeerd bedrijf dat staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en garantie. “Die drie kernwaarden zijn precies waar bij Bovag aangesloten bedrijven voor staan”, aldus Han ten Broeke, algemeen voorzitter van Bovag. “Zekerheid en vertrouwen zijn voor klanten van groot belang. Autobedrijf P. de Jong biedt dat bij uitstek en is daarom al zo lang aangesloten bij onze vereniging.”

Het bedrijf was jarenlang gevestigd aan de Dorpsstraat 40, maar moest vanwege de dijkverzwaring vijf jaar geleden verhuizen. Eerst tijdelijk naar de brandweerkazerne en later naar de Randweg 3. Twee jaar geleden werd het pand uitgebreid met een fraaie aanbouw.

Bovag zelf bestaat al sinds 6 mei 1930. Veertig garagehouders spraken op die dag in het Utrechtse café-restaurant ‘Noord-Brabant’ over hun gezamenlijke belangen en besloten zich te verenigen. Die avond werd de BOnd van Automobielhandelaren en Garagehouders geboren. In de loop der jaren sloten ook vele andere bedrijven zich aan, zoals tweewielerspecialisten, rijscholen, caravanbedrijven, wasstraten, tankstations etc. De welbekende Bovag garantie voor gebruikte auto’s werd in 1965 ingevoerd en vijf jaar later volgde een soortgelijke garantieregeling voor onderhoud en reparaties. Inmiddels geldt de Bovag garantie voor vrijwel alle producten en diensten die Bovag-leden aanbieden.