Snoeicursus fruitbomen van Den Hâneker

REGIO • Op de donderdagen 28 januari en 4 februari houdt Den Hâneker, vereniging voor natuur- en landschapsbeheer, een korte cursus over het snoeien van fruitbomen.

Het gaat in de cursus met name om achterstallig onderhoud bij oude hoogstam appel- en perenbomen en vormsnoei van jonge bomen. De theorieavonden duren van 20.00 tot 21.15 uur en worden gegeven via een videoverbinding. Een praktijkzaterdag zal in verband met de coronamaatregelen op een later tijdstip plaatvinden. Informatie hierover volgt.

Aan bod komen: de aanpak van achterstallig onderhoud, het snoeien van scheuten één jaar na de snoei, aanplant en vormsnoei van jonge bomen. Gijsbert Pellikaan geeft de theorie en de praktijklessen. Hij is ecoloog en landschapsdeskundige en werkt bij Den Hâneker. Ruim 20 jaar heeft hij als adviseur van Landschapsbeheer Zuid-Holland gewerkt in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Aanmelden kan via gcpellikaan@gmail.com. De kosten bedragen 30 euro per persoon, voor leden van Den Hâneker is het 20 euro. Voor het juiste gereedschap wordt gezorgd.