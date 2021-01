Scholen in Gorinchem slaan handen ineen voor beroepsonderwijs van de toekomst

GORINCHEM • Twee schooldirecteuren in Gorinchem gaan de uitdaging aan om hun dromen te vertalen naar toekomstbestendig, innovatief onderwijs.

Marieke van den Berg, directeur van Omnia College en Desiree Kon, locatiedirecteur van het Da Vinci College in Gorinchem, kijken daarbij verder dan hun eigen scholen.

Marieke: “Desiree en ik zien de school als het kloppend hart van onze samenleving. Daar ontmoet je elkaar, daar leer je van elkaar, daar vindt persoonlijke ontwikkeling plaats. Daar krijg je ook zicht op je toekomst door bedrijven die hun deuren openzetten voor de jongeren.”

Die filosofie lijkt in Gorinchem gedeeld te worden. Er wordt gewerkt aan een Regionale Beroepen en Innovatie Campus (RBIC) en Innovatie en Afstudeercentrum (IAC) waar onderwijs en ondernemers uit de regio de handen ineen slaan.

Doorlopende leerlijnen

De samenwerking tussen Da Vinci College en Omnia College is begonnen met doorlopende leerlijnen van het vmbo naar het mbo. Jaap van Gelder, docent Bouw op het Da Vinci College, heeft in samenwerking met de collega’s Bouwen, Wonen en Interieur van Omnia zo’n doorlopende leerlijn opgezet.

Hij vertelt: “De overstap van vmbo naar mbo wordt door leerlingen als spannend ervaren. We zien dat dit vaak het moment is waarop een aantal leerlingen afhaakt. Door een goede keuzevoorbereiding en vroege praktijkervaring, zien we meer leerlingen succesvol doorstromen.”

Meer verschillende dingen doen

Ook Michaëla Donk, 4e jaars PIE-leerling op Omnia College, is blij met de samenwerking met Da Vinci. In haar profiel, Produceren, Installeren en Energie, komen leerlingen nu veel meer in aanraking met Smart Technology. “Ik vind het fijn dat we nu veel meer verschillende dingen mogen doen. Soms gaan we lassen, maar ik vind het werken met de CNC-simulator en domotica ook erg leuk. Er is erg veel veranderd sinds ik op Omnia techniek volg!”

Als het aan Marieke en Desiree ligt, wordt hun onderwijssprookje realiteit. Zij geloven dat structurele samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers de sleutel is voor groei in de regio. “Door studenten op te leiden in de regio waar zij opgroeien en een veilige en uitdagende leer- en werkomgeving te bieden, kunnen wij de studenten behouden voor de regio”, licht Desiree toe. “Bedrijven zitten te springen om goede vakmensen op alle niveaus.”

Hun visie lieten ze zien in een video die werd getoond tijdens een online bijeenkomst met onderwijs, overheid en ondernemers. Deze video is terug te zien op Youtube.