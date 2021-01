Veel minder materiële schade tijdens jaarwisseling in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De totale schade aan materiaal tijdens de afgelopen jaarwisseling was in Vijfheerenlanden aanzienlijk lager dan een jaar daarvoor: 26.730 ten opzichte van 39.735 euro.



In Leerdam-West werd echter wel veel schade aangericht. In deze wijk werden meerdere bushokjes en lantaarnpalen vernield. Vooral in de Molukse wijk is, ook op 24 december, veel vuurwerk afgestoken en kwam een grote groep inwoners bij elkaar. “Het komende jaar zal gekeken worden hoe wij hier meer grip op kunnen krijgen, dit zal tijd en energie kosten”, zegt burgemeester Sjors Fröhlich in een brief aan de gemeenteraad.



Rustig

De wijk De Hagen (vorig jaar veel onrust) en Leerdam-Noord zijn dit jaar erg rustig gebleven. Er werd dit jaar nauwelijks schade aangericht. Vorige jaarwisseling was de materiële schade in Vianen nog bijna 13.000 euro, dit jaar ‘slechts’ 1770 euro. Zowel in wijk De Hagen als in Leerdam-Noord werd in de dagen rond de jaarwisseling een beveiligingsbedrijf ingezet.



In De Hagen was er in de oudjaarsnacht bovendien extra politie-inzet. Agenten reden op de fiets door de wijk. Collega’s binnen de gemeente werden opgeroepen om te surveilleren en te observeren in de buitenruimte op puin. Deze bevindingen zijn vervolgens opgepakt door buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) of de wijkteams. Verschillende locaties zijn onaantrekkelijk gemaakt door het opwerpen van roadblocks.

In Leerdam-Noord werden bewonersbrieven verspreid met de boodschap om oplettend te zijn in de buurt en verdachte situaties te melden.



De afgelopen jaarwisseling was in meerdere opzichten bijzonder. Aan het begin van het jaar werd een landelijk verbod van F3- en F4-vuurwerk aangekondigd. Vanwege corona besloot het kabinet tot een algeheel vuurwerkverbod. De raad van Vijfheerenlanden stelde een bedrag van 35.000 euro beschikbaar een herhaling van de onrustige jaarwisseling van 2019/20 te voorkomen. Dat geld lijkt vooralsnog goed besteed.



VreugdevurenHet idee om vreugdevuren aan banden te leggen blijft volgens burgemeester Sjors Fröhlich tijdens de jaarwisseling van 2021/22 van kracht. “Het afgelopen jaar heeft corona er wellicht voor gezorgd dat hier minder animo voor was, maar de ingezette lijn om vreugdevuren te ontmoedigen wordt doorgezet. Hiervoor is het van belang om nog meer initiatiefnemers te benaderen en te kijken of de gemeente alternatieven kan faciliteren of na te denken hoe een vuur wel mogelijk is.”